При наезде такси на пешеходов в Бостоне пострадали 10 человек
При наезде автомобиля на группу пешеходов в американском Бостоне пострадали не менее 10 человек, сообщает Boston Globe.
Отмечается, что столкновение произошло на одной из парковок международного аэропорта Логан.
По данным властей, госпитализированы десять человек с травмами разной степени тяжести.
В группу людей въехал водитель на такси. При этом считается, что наезд не был умышленным, а сам инцидент — попыткой теракта.
В настоящее время полиция штата допрашивает 56-летнего водителя, а его машина изъята в рамках расследования.
Источник: Газета.ру