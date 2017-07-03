При наезде такси на пешеходов в Бостоне пострадали 10 человек

При наезде автомобиля на группу пешеходов в американском Бостоне пострадали не менее 10 человек, сообщает Boston Globe.

Отмечается, что столкновение произошло на одной из парковок международного аэропорта Логан.

По данным властей, госпитализированы десять человек с травмами разной степени тяжести.

В группу людей въехал водитель на такси. При этом считается, что наезд не был умышленным, а сам инцидент — попыткой теракта.

В настоящее время полиция штата допрашивает 56-летнего водителя, а его машина изъята в рамках расследования.