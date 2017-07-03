Кисляк и замглавы Госдепа обсудили предстоящую встречу Трампа и Путина

Замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол России в стране Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Стороны также продолжили обсуждение тем, которые были затронуты в переговорах госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В рамках переговоров Кисляк и Шеннон продолжили проработку вопросов, представляющих взаимную обеспокоенность в двусторонних отношениях.