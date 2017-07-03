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03.07.2017 21:44
3 Комментариев

5G защитит Петербург от абонентов

Операторы готовы запустить в Петербурге 5G, а в перспективе вложить в технологию миллиарды. Считается, что это спасет сети от переизбытка абонентов и увеличит скорости.
5G защитит Петербург от абонентов
©PressFoto/Yulia Grigoryeva

Минкомсвязи внесло в правительство проект развития в России сетей связи пятого поколения. Операторы рекламирую технологию как телепортацию в будущее — новый стандарт связи выведет на новый уровень самоуправляемые автомобили, 3D-видеотрансляции, телемедицину. В среду, 5 июля, программу презентуют президенту Владимиру Путину.

Сеть 5G это будущее мобильной связи — обмен данными будет идти на скоростях больше10 Гбит в секунду — это минимум в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Задержка сигнала — миллисекунда — против 10 у прошлого поколения. В первую очередь такая технология позволит вывести на новый уровень беспилотные автомобили и трансляции, которые наиболее требовательны к скорости и качеству канала.

Но если в Южной Корее, Таллине и Стокгольме 5G сети планируют запустить в 2018 году, то  России в это время будут только разрабатывать необходимые документы. В проекте программы, прописано, что концепция развития высокоскоростной сети 5G в крупнейших городах России должна быть готова к концу 2017 года. В 2020-м операторы получат необходимые для работы частоты. К 2022 году технология появится в пяти крупнейших российских городах, а еще через два года — во всех миллионниках.

Санкт-Петербург в числе первых в России примерит на себя 5G. В МТС корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что уже готовят тестовые испытания оборудования в 2018 году  – во время матчей чемпионата мира по футболу. В то же самое время тестовую зону пообещал развернуть и «Мегафон». Впрочем, петербуржцев этим уже не удивить: на прошедшем в начале июня ПМЭФ «Мегафон» и Huawei установили абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети 5G на скорости 35 Гбит/сек.

– МТС технически готова к внедрению 5G, ждет законодательной базы и решений о доступных частотах. Естественно, Петербург будет одним из первых городов, где МТС будет развивать сети пятого поколения, – пояснил пресс-секретарь компании Дмитрий Солодовников.

Полноценное внедрение 5G на территории всего города, а не только в тестовых резервациях, напрямую будет зависеть от доступности радиочастот и проработанности нормативной базы, пояснила пресс-секретарь «Мегафона» Юлия Дорохина.

– И если нормативно-правовые акты обещают выпустить своевременно, почти параллельно с работой мировых стандартизирующих органов, то фактическая доступность радиочастот вызывает серьезные опасения из-за наложения с телевизионными вещателями и спутниковыми системами. Решение этих вопросов будет важным поворотным моментом, от которого будет зависеть выполнение плана внедрения 5G и роль регулятора здесь будет очень высока.

Ну и, конечно, все упирается в деньги — если инвестиции в строительство сетей 4G для каждого оператора оценивались минимум в 85 млрд рублей, то цена 5G значительно выше.

– Уже сейчас есть понимание того, что инвестиции в 5G, возможно, в разы превысят затраты на строительство сетей четвертого поколения, – пояснил руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2  Константин Прокшин в комментарии «Фонтанке». – Поэтому ждать массового одномоментного развертывания сетей 5G в масштабах России вряд ли стоит.

По его словам, в условиях экономической неопределенности важна будет окупаемость, так как проектов, под которые планируется создавать эти сети, пока просто не существует в России.

– Подготовка к развертыванию сетей 5G должна быть поддержана формированием рынка спроса, то есть появлением в стадии высокой готовности к коммерческой эксплуатации новых прорывных бизнесов и сервисов из других отраслей, которым требуется именно 5G. Умные города, беспилотный транспорт, дополненная реальность – это пока лишь проекты, не имеющие четких бизнес-планов, – пояснил Прокшин.

В таких условиях операторы скорее всего пойдут по пути постепенной модернизации оборудования прошлого поколения и построят инфраструктуру на базе существующей сети 4G, считают в «Мегафоне». А о первых запущенных проектах 5G можно будет говорить не раньше 2020-2021 годов, добавили в Tele2. То есть об охвате всех миллионников к 2024 году, как написали в программе для Владимира Путина, остается только мечтать.

Аргумент операторов только к скорости вызывает вопросы. Технология прошлого поколения -  4G – себя по скорости далеко не исчерпала, об этом говорят результаты исследования ФГУП «Радиочастотный центр», который в мае 2017 года завершил оценку качества услуг сотовой связи в Северной столице. Последние замеры показали лучшую среднюю скорость мобильного интерната в городе у «Билайна» – 5,1 Мбит/секунду.  У «Теле2» она составила 2,9, у «Мегафона» и «МТС» – по 1,9 Мбит. Это ниже даже максимальных возможностей сетей 3G. Не говоря уже о том, что максимальная пиковая скорость 4G в теории достигает 326,4 Мбит.

Есть куда расти и по стабильности — от 3 до 5% попыток открыть страницу заканчивались во время испытаний ФГУПа неудачно. Во многом из-за того, что сети сейчас достаточно сильно перегружены. И в этом главный смысл появления 5G в России, резюмирует эксперт ferra.ru Евгений Харитонов.

«5G разрабатывается не для рекордов скорости, хотя рекламировать его будут именно с таким прицелом. Этот стандарт сети конструируют с учётом реалий, когда доступ в мобильный интернет получают не только мобильники (уже их запредельно много), но и умные часы, утюги, дроны, беспилотные автомобили и прочие устройства, о которых пока мало говорят, – пояснил Харитонов. – Дальше будет только хуже, поэтому нужно думать не о скорости, а о том, чтобы мобильный интернет не помер от перенаселенности абонентами. В этом и есть суть светлого будущего в 5G — безотказная адаптирующаяся к плохим условиям сеть, которую «не задушишь, не убьёшь».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
cfanya001
3 июля 2017 г. 22:30
Сандер: просто народ стал медленно покупаться на три-четыре. .
Сандер
3 июля 2017 г. 22:09
Сделайте сначала 2G на Дальнем Востоке ЛО. Конкретно — деревня Никулинская. Подпорожский р-н. Глухо как в танке. Народ ходит звонить на горку на окраине деревни.
Refus
3 июля 2017 г. 21:59
в 500 метрах от КАД телефон показывает одну палку, а они про 5Г думают. на федеральной блин трассе питер-москва такие дыры в покрытии, как могло быть 10 лет назад. но не сейчас. за столько лет даже город качественно покрыть не могут, а пытаются "телепортироваться" в будущее. поменьше бы пафоса, да побольше реальной работы.
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