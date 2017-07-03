Паредес: Не верил в интерес "Зенита" до звонка Манчини

Новичок "Зенита" Леандро Паредес, в минувшем сезоне выступавший за "Рому", подчеркнул, что не верил в интерес со стороны сине-бело-голубых до звонка главного тренера Петербуржцев Роберто Манчини. По словам полузащитника, та беседа решила все.

"До последнего не верил, что это правда – до тех пор, пока Манчини не позвонил. Он рассказал, что это прекрасный город, а "Зенит" отличная сильная команда, которая претендует на титулы и стремится к самым высоким достижениям. Та беседа все и решила, став поворотным пунктом в моей карьере – Мистер убедил меня, что нужно переходить в "Зенит"", – заявил он.

– До этого не собирались уходить из "Ромы"?

– Поступало много предложений, большинство – от итальянских клубов. Но в Риме сразу дали понять, что не хотят оставлять меня на Апеннинах, поэтому оказался в России. Государстве, которое в следующем году примет чемпионат мира, и, как я знаю, активно развивает футбол. В том числе, и поэтому захотел стать частью такого большого проекта как "Зенит".