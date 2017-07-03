В Бостоне автомобиль врезался в толпу
В американском Бостоне, штат Массачусетс, автомобиль врезался в группу пешеходов, есть пострадавшие, передает 3 июля Boston Globe со ссылкой на заявление полиции.
Издание указывает, что в результате инцидента неподалеку от международного аэропорта Логан как минимум девять человек пострадали.
Полиция штата Массачусетс в своем аккаунте в Twitter подтвердила информацию о пострадавших.
Водитель машины, врезавшейся в людей, задержан правоохранительными органами.
Источник: Газета.ру