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03.07.2017 21:17

В Бостоне автомобиль врезался в толпу

В американском Бостоне, штат Массачусетс, автомобиль врезался в группу пешеходов, есть пострадавшие, передает 3 июля Boston Globe со ссылкой на заявление полиции.

Издание указывает, что в результате инцидента неподалеку от международного аэропорта Логан как минимум девять человек пострадали.

Полиция штата Массачусетс в своем аккаунте в Twitter подтвердила информацию о пострадавших.

Водитель машины, врезавшейся в людей, задержан правоохранительными органами.

Источник: Газета.ру


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