Сирия пригрозила США ответным ударом на агрессию
Администрация США должна принимать во внимание возможность ответных действий в случае новой агрессии против Сирии.
Об этом 3 июля заявил заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Микдад, сообщает РИА Новости.
«В Вашингтоне должны тщательно изучить (возможные) действия Дамаска и Москвы в ответ на любую новую агрессию»,— заявил Микдад на пресс-конференции в столице.
По словам дипломата, Сирия полностью отказалась от химической программы. В стране не осталось никакого химического оружия и ядовитых газов, которые могут быть использованы для военных целей.
28 июня глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США реализуют свои угрозы в отношении Дамаска за якобы подготовку к химической атаке.
Двумя днями ранее Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки. Никаких доказательств этому представлено не было. Затем глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис утверждал, что сирийские власти не пошли на применение химоружия из-за предупреждения США.
Источник: Лента.ру