Управляющий чеченским отделением Сбербанка объявлен в федеральный розыск

Руководитель отделения Сбербанка в Чеченской республике Сайд-Магомед Джабраилов уехал из Чечни и объявлен в федеральный розыск. Как сообщает «Кавказ.Реалии», ссылаясь на собственные источники, в середине июня в Грозном произошла встреча Джабраилова и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, на которой Даудов якобы требовал от Джабраилова 30 миллионов рублей, угрожая возбуждением в отношении него уголовного дела.

По данным издания, встреча проходила в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева в бизнес-центре «Грозный-Сити» в присутствии заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова и генерального прокурора республики Шарпуди Абдул-Кадырова.

Джабраилов, по информации «Кавказ.Реалии», платить отказался и уехал из Чечни, после чего был объявлен в федеральный розыск.

По данным официального сайта МВД России, Джабраилов Сайд-Магомед Сайдиевич, 1970 года рождения, уроженец Шалинского района Чечено-Ингушетии, действительно объявлен в федеральный розыск МВД Чечни. В качестве основания для розыска указано: «Разыскивается по статье УК».

«Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе банка.