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Общество
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03.07.2017 20:44

Управляющий чеченским отделением Сбербанка объявлен в федеральный розыск

Руководитель отделения Сбербанка в Чеченской республике Сайд-Магомед Джабраилов уехал из Чечни и объявлен в федеральный розыск. Как сообщает «Кавказ.Реалии», ссылаясь на собственные источники, в середине июня в Грозном произошла встреча Джабраилова и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, на которой Даудов якобы требовал от Джабраилова 30 миллионов рублей, угрожая возбуждением в отношении него уголовного дела.

По данным издания, встреча проходила в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева в бизнес-центре «Грозный-Сити» в присутствии заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова и генерального прокурора республики Шарпуди Абдул-Кадырова.

Джабраилов, по информации «Кавказ.Реалии», платить отказался и уехал из Чечни, после чего был объявлен в федеральный розыск.

По данным официального сайта МВД России, Джабраилов Сайд-Магомед Сайдиевич, 1970 года рождения, уроженец Шалинского района Чечено-Ингушетии, действительно объявлен в федеральный розыск МВД Чечни. В качестве основания для розыска указано: «Разыскивается по статье УК».

«Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе банка.


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03.07.2017 16:42
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XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
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23.06.2017 16:44
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