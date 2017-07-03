Смольный установил новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

Правительство Петербурга повысило стандарты стоимости жилищно-коммунальынх услуг. До октября он составит 2 284 рубля, после — 3 523.

Постановление правительсвтва опубликовано на сайте Смольного 3 июля. Согласно ему, до октября стандарт стоимости ЖКУ для одиноко проживающего гражданина составит 2 284 рубля (раньше предполагалось, что 2 146). Для каждого из члена семьи из двух человек стандарт равен 1 860 рублям, из трех и более — 1 638 рублям. С октября цифры вырастут — соответственно до 3 523 рублей, 2 720 рублей и 2 326 рублей. Эти стандарты выше тех, которые были установлены в феврале.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг используется при определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров.