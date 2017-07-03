В центре Ниццы полиция взорвала подозрительный чемодан

Петербургские туристы стали свидетелями контртеррористических мероприятий в центре Ниццы. На уничтожение подозрительного чемодана у местной полиции ушло полчаса.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 3 июля около семи вечера по московскому времени у универмага «Галерея Лафайет» на авеню Жан Медсан в Ницце был замечен бесхозный туристический чемодан.

«Полиция оцепила квартал, остановила трамвайное движение и через полчаса произвела контролируемый подрыв», – уточнила петербурженка Аделина.

Судя по остаткам чемодана, он принадлежал туристу. При взрыве уцелела карта города.

Оперативность полиции Ниццы, возможно, связана с событиями годичной давности. 14 июля 2016-го в толпу зрителей, наблюдавших с Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии, врезался грузовик под управлением выходца из Туниса. Погибли и умерли 86 человек, более трехсот были ранены. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Автор фото – читательница "Фонтанки" Аделина