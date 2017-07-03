Путин принял Си Цзиньпина в Кремле

Президент России Владимир Путин приветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» 3 июля.

Лидеры двух стран встретились в Гербовом зале первого корпуса Кремля. Путин и Си обменялись рукопожатиями. На вечер главы государств запланировали неформальный обед.

​Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В рамках встречи планируется подписать 40 двусторонних соглашений, в том числе касающиеся сопряжения китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Российский лидер 4 июля вручит Си Цзиньпину орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы России и КНР.