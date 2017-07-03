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03.07.2017 19:31

СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе

Самолет Dash 08 авиакомпании Air Berlin совершил аварийную посадку в аэропорту Дюссельдорфа, сообщает 3 июля немецкое издание Bild.

По данным издания, самолет вылетел из Флоренции. После того как он покинул аэропорт, на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты колесных покрышек. Экипаж лайнера в срочном порядке оповестили о случившемся.

Самолет успешно сел в Дюссельдорфе. Оказалось, что задняя правая шина лайнера была повреждена, отмечает издание. В конце мая самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, в городе Ньюарк штата Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя. Пассажиры Boeing 757, по информации представителя местной Федеральной авиационной службы, были эвакуированы.

Источник: РБК


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