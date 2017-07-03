Новая. Русская. Монархия

Еще
20:46 03.07.2017
Пришлите свою новость!
20:42
Смольный установил новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
19:41
Путин принял Си Цзиньпина в Кремле
19:31
СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе
19:25
Экс-чиновница «ГосЖилФонда» осуждена на 6 лет условно за подставные протечки
19:16
Рябовское шоссе встало в пробке из-за дорожных работ
19:07
Экс-глава Исаакия станет директором музея РЖД
19:05
Во Львове неизвестные бросили в синагогу «коктейль Молотова»
19:00
На место несостоявшегося зоопарка в Юнтолово начали строительство экопарка
18:52
РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи
18:45
В Туле из-за убийства пяти человек полицейского признали виновным в халатности - и освободили от наказания
18:38
В Кузбассе муж переломал руки слишком спокойной жене
18:30
Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»
18:18
«Фонтанка» за 60 секунд – 3 июля
18:18
Сарсания: Паредес в будущем будет стоить еще больше
18:15
Шаттлы в день финальной игры Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей
18:10
Россиян младше 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых и перевозить без автокресла
18:02
СКА приобрел права у «Трактора» на хоккеиста Кузнецова, который в СКА не собирается
17:56
Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов
17:51
Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе, требуя горячую воду
17:41
В Петербурге будут судить капитана перегруженного теплохода
17:35
В России появятся специальные учебники для особых детей
17:29
Госстройнадзор разрешил ввод нескольких домов в ЖК "Новоорловский" и "Ленсоветовский"
17:19
Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей
17:15
Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии
17:08
Рогозин: Мы создали самолет, который летает
17:02
Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре
17:00
Пушкинских полицейских подозревают в платной помощи арестантам
16:52
В МРЭО пропали госномера серии Х...ЕР
16:43
Страховщики оценили ущерб от ливня в Москве в 29 миллионов
16:35
Пулково расширяет линейку полетов в Иран
16:32
В Петербурге во время Кубка конфедераций со стадиона госпитализировали пятерых болельщиков
16:26
Поломанный состав отогнали с «Приморской», станция открыта
16:20
Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт
16:20
Президент Судана, обвиняемый в военных преступлениях, приедет в Москву
16:07
Станция метро «Приморская» закрыта на вход из-за сломавшегося поезда
16:06
«А-Проект» достроит Комендантский проспект за 229 млн
16:00
Ходивший по крыше аэропорта Хельсинки голый мужчина мёртв
16:00
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
15:54
Гидрометцентр России обещает Москве теплое лето
15:47
Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики
15:33
Шнуров сыграет в комедии «Я худею»
15:27
В Финляндии ужесточат правила для катеров и яхт
15:20
Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело
15:18
Гергиев заменит перенесшего операцию дирижера Нозеду
15:15
Французские силовики предотвратили покушение на Макрона
15:10
Тренера по плаванью из Иркутска обвинили в совращении детей в Петербурге
15:08
Неподалеку от станции «Старая Деревня» электричка сбила человека
15:05
Финн заснул на катере и оказался нелегалом в России
14:58
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
14:56
Трейлер фильма-победителя «Кинотавра» выложен в сеть
14:45
Петербургские чиновники не нашли аварийности в «точках притяжения» ДТП
14:38
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
14:32
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
14:26
В Петербурге за кражу бриллианта стоимостью 6 млн гражданке Китая снизили срок
14:18
«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро
14:03
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
13:59
Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
13:50
МЧС предупредило о "катаклизмах" в июле
13:44
МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"
13:43
Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами
13:37
Эксперт: Инвесторы интересуются качественной коммерческой недвижимостью
13:30
В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок
13:25
Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино
13:13
Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции
13:06
В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом на поводке
13:00
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
12:56
Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
12:49
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
12:45
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
12:35
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
03.07.2017 19:56
19 Комментариев

Новая. Русская. Монархия

Принц Гарри, младший внук английской королевы Елизаветы Второй, женится на дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой, и вот - монархия в России восстановлена.
Новая. Русская. Монархия
Евгений Асмолов/Интерпресс

В 2017 году короли, цари, императоры существуют в 14 странах Азии, 12 государствах Европы, в трех африканских образованиях, а еще в Океании. Реплики о том, что и России монархия по-прежнему близка, периодически возникают в СМИ. Глава Крыма Сергей Аксенов этой весной заявил, что России необходима «новая форма правления». ЛДПР предложила вернуть гимн «Боже, царя храни». А президент РФ Владимир Путин объяснил режиссеру Оливеру Стоуну, что монархия – это история России. И вот о преимуществе монархии над иными формами правления 1 июня в эфире федерального телеканала «Россия» заявляет правая рука патриарха Кирилла митрополит Иларион. Желание церкви поговорить об этом было услышано [Фонтанкой.Офис] и поддержано писателями, политологами, историками и культурологами и даже читателями.

Полная версия доступна на официальном YouTube-канале «Фонтанки».

«Чем наша страна не напоминает монархию? – отвечает вопросом историк, член элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко. – Называться она может как угодно, но парламентская республика у нас невозможна. Все равно права принадлежат одному человеку».  «Мы и сегодня живем в режиме монархии, потому что президент фактически совмещает полномочия трех ветвей власти и тем самым де-факто является абсолютным монархом», – вторит ему политолог Станислав Белковский. «При Сталине у нас была республика, – продолжает Сергей Виватенко. – Столько разных плюсов, но это все не выполнялось. Люди привыкли, что руководит один человек. Поэтому, наверное, возрождение монархии возможно. Я думаю, что для нашей страны более выгодна монархическая идея».

«Другой формы плавления все равно не существует, – еще более прямолинеен лидер Монархической партии России, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Антон Баков. – То, что называется "представительная демократия", – ложная система, от лукавого. Когда собираются немолодые бедные бабушки и выбирают молодых, красивых, богатых мужчин своими представителями – ну какая это демократия? Это лукавство. А церковь – против лукавства. То, что существующая в России форма правления находится в контрах с христианством, – это общеизвестный факт. Идеологический конфликт между либерализмом и христианством никто не отменял». По мнению Антона Бакова, с монархией исчезнет и лукавство – не надо будет заигрывать перед избирателем».

«Не надо тратиться на выборы, наследник известен изначально, не надо воровать людям, которые приходят на 4 года. Человек знает, что ему принадлежит, и он спокоен. В Белоруссии сын Лукашенко Коля с четырех лет принимает парады», – перечисляет плюсы Сергей Виватенко.

Кто начал «дискуссию»?

«Митрополит Иларион – это де-факто второе лицо в РПЦ, ближайший доверенный человек патриарха Кирилла, – объясняет Станислав Белковский. – Хотя он говорит о монархии, это не значит, что его высказывание в полной мере соответствует официальной позиции патриарха. Например, Иларион – открытый антисталинист, а Кирилл придерживается более сдержанной позиции. Во многом, чтобы не отпугнуть разностороннюю паству. Хотя я не думаю, что Иларион стал бы говорить что-то, что могло бы босса сильно разозлить. Он хорошо знает умонастроения патриарха и сейчас считается главным потенциальным преемником Кирилла Гундяева на патриаршем престоле и рисковать не станет».

Также, по мнению Белковского, сам патриарх на этот счёт высказываться пока не будет.

«Думаю, что он для этого и запустил митрополита Илариона, чтобы пощупать почву. Свою собственную позицию он сформулирует несколько позднее», – считает политолог.

Зачем церкви сейчас монархизм?

«Вполне возможно, что у церкви внутренние проблемы, и они таким образом ищут сторонников. Решили сделать экивок в сторону сегодняшней власти», – считает Сергей Виватенко. «Забавно, особенно когда это касается представителей Русской православной церкви, – так оценивает разговоры о возвращении монархии в 2017 году представитель в России Объединения рода семьи Романовых Иван Арцишевский. – Потому что церковь еще в 1917 году практически первая, еще до расстрела царя, отвернулась от монархии. И тому есть подтверждающие это исторические факты. Таких документов – десятки, которые тщательно скрываются историками Русской православной церкви».

«Церковь сейчас настолько окрепла, набрала такое количество энергии, пустила такие корни в политику, что она решила выступить с этим открыто, – считает, меж тем, писатель Александр Проханов. – И мне кажется, что церковь смотрит на Путина с огромным интересом в этом контексте. Ведь воссоздание монархии в России требует сложных династических условий. Важно, чтобы в следующей нашей монархии присутствовали и Рюриковичи, и Романовы. Такого человека сейчас в России нет. Однако мои друзья-монархисты прибегают к библейской формуле «изберите царя из народа своего». То есть возможно избрание из народа, но это тоже требует определенных условий. Царь должен быть избранником, но это не вопрос референдума, это должен быть избранник божественным знамением».

Кто помазанник?

В контексте нового монарха Александр Проханов вспоминает обращение Путина к Федеральному собранию, где он сказал, что с возвращением Крыма в Россию вернулся сакральный центр русской государственности. «Он имел в виду крещение Руси в Херсонесе, – пояснил Проханов. – И эта лампада опять сияет внутри государства. А сам Путин несет на себе ореол сакральной связанности. В некотором смысле он помазанник. Его помазал не патриарх, а история. Тем, что он перенес эту лампаду обратно, Господь ему поручил эту миссию. В каком-то смысле, не в прямом, конечно. И он имеет перспективу вернуться в Кремль уже в порфире».

А вот Антон Баков полагает, что монарх у России уже и так есть, это  наследник престола Романовых, Николай Кириллович, племянник Марии Владимировны, которая, кстати, тоже однажды называла себя императрицей. В свою очередь, историк Сергей Виватенко считает, что этого человека на престоле быть не должно категорически. А вот решение по поводу возврата монарха домой, по мнению лидера Монархической партии России Бакова, будут принимать всего несколько человек, и в первую очередь Владимир Путин и его окружение. «А если мы опять спросим всех пенсионерок, то они опять будут вспоминать Сталина и думать, как бы чего не вышло, – поясняет Баков. – А вот когда высшее окружение созреет, тогда в Россию вернется монархия».

«Сегодня парламентская демократия в современной Европе оптимально раскрывается именно в формате конституционной монархии – от Швеции до Испании. Этой участи я желаю и России, – уточняет Станислав Белковский, отмечая, что сам является монархистом. – Конституционная монархия является единственной альтернативой монархии абсолютной. Она совмещает парламентаризм и возможность формирования исполнительной власти парламентом с красивым ритуалом, который очень важен для русского человека и сакральным статусом первого лица».

Реставрацию монархии Белковский видит также через апелляции к дому Романовых. При этом политолог находит компромисс. «Мой кандидат на российский престол – это принц Гарри, младший брат принца Уильяма, сын принца Чарльза, младший внук королевы Елизаветы Второй, – привел он неожиданную кандидатуру. – Но для того, чтобы переплести его с нынешней системой власти в России, можно выдать за него замуж Екатерину Тихонову, дочь российского президента. Это и будет первым монархическим альянсом на русском троне после ухода в историю абсолютного монарха Владимира Путина. Нам нужен иностранный монарх, который не будет испытывать комплекса неполноценности, а это очень важно с точки зрения национальной психологии».

Александр Проханов также замечает, что у Путина есть дочери, которые могли бы принять «престол» по наследству, однако уточняет, что пока всё это очень абстрактный разговор.

«Ни один здравомыслящий политик не стал бы претендовать на статус монарха, – все равно уверен профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. – Та монархия, которая существовала в России сто лет назад, уже не восстановима. А квазимонархические формы монархии – такие, как сталинская диктатура, – да, боюсь, что такие рецидивы возможны. И это было бы нежелательно. И разрушительно для страны».

А что народ и его «право избирать»?

«Наше российское общество ни к чему не готово, – категоричен Александр Проханов. – Ни к монархии, ни к социализму, ни к фашизму, ни к буддизму, ни к «пришествию Магомеда». Наше общество – кисель. Путин в начале своих проявлений подморозил этот кисель и попытался придать ему форму кристаллическую. Однако в последние годы он опять стал желеобразным, а может превратиться в газообразное и улетучиться. Но внутренне обществу худо находиться в состоянии киселя, и в каком-то смысле общество созрело до этого (до монархии. – Прим. ред.)».

Год-полтора агитации, и россияне станут убеждёнными монархистами. В этом уверен Станислав Белковский. Вопрос в том – какими: абсолютными или конституционными. «Это зависит от того посыла, который они получат от власти нынешней, – говорит политолог. – Если, например, Владимир Путин вдруг завтра развернёт агитацию за легализацию гей-браков, то уже через пару лет половина россиян будет лояльно настроена в этом вопросе. Монархия же не такой радикальный вариант, как гей-браки. В нашей душе монархия исторически живёт романтически».

Судя по итогам голосования в официальной VK-группе [Фонтанка.Офис], уже сегодня каждый четвёртый участник опроса «не против монархии». 73% проголосовавших, отвечая на вопрос «реальна ли монархия в России в 21-м веке», выбрали вариант: «Нет. Дважды в одну реку не входят. Я читал, чем это закончилось раньше». Активных сторонников, которые называют монархию «единственной возможной здесь формой правления», – 12%. Ещё 15% готовы «подумать над этим, ведь в мире и сегодня десятки монархов у власти».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (19)
chernousova
3 июля 2017 г. 20:44
Новостная лента за июль 2017 года: США: "NASA протестирует ядерный реактор для колонии на Марсе" http://www.fainaidea.com/kosmos/kosmicheskie-apparaty-i-rakety-nositeli/nasa-protestiruet-yadernyj-reaktor-dlya-kolonii-na-marse-128462.html Россия: В обществе проходят дискуссии об официальном возрождении в стране монархии.
chernousova
3 июля 2017 г. 20:38
Циник:
царь Финляндский
Не было такого царя. Был князь финляндский, царь польский и император российскый. Польша сейчас поперхнулась.
chernousova
3 июля 2017 г. 20:36
hell9000:
англичане хуже коклов
Полгода российской пропаганды вам в уши и вы полюбите англичан сильнее родной матушки!
Snaky
3 июля 2017 г. 20:35
plussa:
Представила
ХХе. Чё там представлять-то, когда это потешное дворянство ужо всё при титулах. Сама Джуна в своё время раздавала. :)))
Snaky
3 июля 2017 г. 20:34
ilves:
Делаю ставку на месяц.
Не. За это время даже самые нестойкие перестроиться не смогут. Вот полгода — в самый раз. С учетом латентного желания данного свойству у 86% россиян. :)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
03.07.2017 16:42

Мифы и правда о лечении стволовыми клетками

XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Экс-чиновница «ГосЖилФонда» осуждена на 6 лет условно за подставные протечки
Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»
Пушкинских полицейских подозревают в платной помощи арестантам
Пулково расширяет линейку полетов в Иран
Гидрометцентр России обещает Москве теплое лето
Шнуров сыграет в комедии «Я худею»
В Финляндии ужесточат правила для катеров и яхт
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде
Новая. Русская. Монархия
«Это и есть боливарианский социализм XXI века»
Если взятка не идет к вице-губернатору
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова
Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка
Продолжаем эволюционировать
Telegram: связь без брака
В поисках человеческого достоинства у чиновничества
Немного бизнеса в сирийской войне
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт

Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам

Германия выиграла Кубок конфедераций

Новости компаний
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.