Экс-чиновница «ГосЖилФонда» осуждена на 6 лет условно за подставные протечки

Экс-чиновницу петербургского «ГосЖилФонда» признали виновной по уголовному делу о покушении на мошенничество. Женщина останется на свободе, но на несколько лет лишится юридической практики.

Как сообщает прокуратура города, Куйбышевский районный суд 3 июля приговорил Татьяну Васильеву к шести годам лишения свободы условно. Кроме того, в приговоре обозначены пять лет испытательного срока и три года лишения права заниматься юридической практикой. От должности Васильеву отстранили еще в феврале прошлого года, когда завершилось расследование.

Суд установил, что с 2011-го по 2014 год жители квартир в домах, которые находятся под управлением «ГорЖилФонда», усиленно жаловались на протечки и получали денежные компенсации из городского бюджета. Таких исков они выиграли на 9 миллионов рублей. Экономическая полиция вместе со Следственным комитетом усомнились в их подлинности и выяснили, что по такой схеме Васильева организовала хищение денег. Истцами выступали друзья и знакомые экс-чиновницы, она сама была в суде ответчиком. Компенсации поступали на подконтрольные Васильевой банковские карты. Лично ей досталось 4 млн рублей. Гражданский иск прокурора о взыскании уже потраченных Васильевой денег удовлетворен.