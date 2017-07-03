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03.07.2017 21:38
7 Комментариев

Аничкова оборона

Аничков лицей подаст в суд на авторов “разоблачающего” сюжета НТВ о секте в стенах Дворца творчества юных. Учителя и ученики организовывают общественную кампанию в поддержку школы, оказавшейся под нападками называющих себя патриотическими организаций.
Аничкова оборона
фото с сайта commons.wikimedia.org

В конце июня телекомпания НТВ выпустила сюжет в рамках программы «ЧП». Под горячую руку журналистов на этот раз попали не оппозиционеры, а детское образовательное учреждение – Аничков лицей. В сюжете школу называют сектой, а учителей обвиняют в гипнозе учеников.

В кадрах «расследования» НТВ – скачущие гуськом дети с завязанными глазами, стоящие спиной родители и некий общественный уполномоченный по делам семьи Владислав Нечунаев. Голос за кадром вещает о том, что в школе обнаружилась секта, в лагере с воспитанниками лицея проводят специфические тренинги, гипнотизируют, в стенах школы проводят уроки секс-просвета, а еще, будто бы, по свидетельству родителей, заставляют уходить из семей и опаивают неким чаем.

В качестве подтверждения в сюжете приводят слова одной из мам, которая уверяет, что ее дочь ушла из дома по совету учителей. НТВ также сообщает, что лицей сотрудничает с общественной организацией «Взгляд в будущее», а она – с «иностранными агентами», «с нежелательным в России «Агентством США по международному развитию». Под влиянием этой «пятой колонны» педагоги якобы растлевают детей.

«Из меня в детстве изгоняли дьявола»

«Фонтанка» связалась с девушкой, чья мать выступила «разоблачителем» в сюжете телекомпании. По словам 20-летней Дарьи, она сбежала от родителей еще в 2015 году. «У меня – хорошие отношения с одноклассниками и учителями. Лицей мне дал отличную возможность побывать на форумах и олимпиадах и очень хорошее образование. Проблема – в родителях», – говорит она.

По словам девушки, в 3-м классе ее мать заподозрила преподавателя в другой школе в том, что тот ее гипнотизирует. «Сейчас одноклассники из гимназии, где я тогда училась, надо мной смеются, вспоминая это. У меня не было критического мышления, и я верила тому, что говорила мама, пыталась убедить и их». Как говорит Дарья, периодически ее мать утверждала, что за ними следят шпионы, а вокруг действует группировка иностранных агентов, которые пытаются превратить детей в развратников.

«До определенного момента все было хорошо, моя мама сама настояла, чтобы я поступила в Аничков лицей, она считала его престижной образовательной организацией. Потом что-то произошло, и мама снова начала вести со мной разговоры о том, что вокруг – мафия. У нее были данные от каких-то достоверных источников. Через некоторое время на ее стороне оказались старшая сестра и отец, они говорили, что им угрожает смертельная опасность, потому что они очень много знают». По словам Дарьи, ее несколько раз возили к экзорцисту.

«Из меня пытались изгнать дьявола. Иногда это делали в домашних условиях — обливали водой и ходили вокруг с иконами. Я плакала, но ничего не могла сделать. Накануне моего 18-летия родители силком затащили меня в машину и увезли в Белоруссию. Они говорили, что мы уехали навсегда, так как нас преследует секта из Дворца. На заправках или при полицейских, когда я кричала, говорили что я сумасшедшая. Отец бил меня, обещал запереть в подвале. В Белоруссии меня повели к экзорцисту, священнику, который должен был изгнать из меня бесов. Он оказался понимающим, сказал, что у него теща страдает паранойей, убедил маму вернуться и завершить мое образование».

Как утверждает девушка и подтверждают в администрации школы, когда Дарья вернулась, учителя обратились в районный отдел опеки и попечительства, куда передали справку о произошедшем, а Дарья, как только ей исполнилось 18 лет, сбежала из дома. «Родители подали в суд о защите чести и достоинства, в связи с тем, что Дворец использовал формулировку об их неадекватности с моих слов. Суд ими был проигран в октябре 2015-го. Там мы виделись с ними, кроме того, я много раз давала объяснения в различных органах: и в полиции, в опеке. Маму на этих мероприятиях сопровождал Владислав Нечунаев, который позже и оказался в сюжете НТВ в качестве общественного уполномоченного по правам семьи».

«Им нужно просто избавиться от сектантов»

Перед тем, как «разоблачительный» сюжет прогремел на НТВ, аналогичные «расследования» вышли еще на двух ресурсах: «Русская народная линия» и РИА «Катюша». В них, помимо уже упомянутых обвинений, учреждение ругают за театральную постановку по мотивам произведения «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Якобы учителя из театрального кружка воздействовали на психику детей, заставив их играть пьесу, а те страдали от непонимания взрослого произведения, где чайка разбивается об скалы.

«Русская народная линия» и РИА «Катюша» подчинены активистам патриотической организации «Народный собор» – Анатолию Степанову и Андрею Цыганову. Порталы фактически оказывают информационное сопровождение этой организации и иным называющим себя патриотическими силам. Борются против ювенальной юстиции, абортов, ЛГБТ, поддерживают инициативы РПЦ и бдят за «иностранными агентами».

В 2015 году активисты «Народного собора» пытались сместить на посту детского омбудсмена Светлану Агапитову, однако городской ЗакС их попыток не одобрил, и активисты учредили свою, параллельную официальной структуру – уполномоченного по защите прав семьи. Владислав Нечунаев, ныне представляющийся именно таким омбудсменом, ранее фигурировал в релизах «Народного собора» как координатор движения «Отдельный дивизион». Этот проект в свою очередь принадлежит уже официальному представителю РПЦ – председателю Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Дмитрию Смирнову. За последние несколько лет церковный деятель прославился своими громкими заявлениями в СМИ о том, что «последовательные атеисты должны покончить жизнь самоубийством», предложил запретить доступ к Интернету и компьютерным играм лицам до 21 года, а также организовал нападение на праздник радиостанции «Серебряный дождь», так как музыка журналистов мешала храму, расположенному на километровом расстоянии.

«Фонтанка» связалась с главным редактором «Катюши», активистом «Народного собора» Андреем Цыгановым, чтобы уточнить, какие цели он и его коллеги преследовали, публикуя свое расследование, а также почему не предоставили возможность высказаться самому Дворцу.

«Родители пожаловались общественному уполномоченному по правам семьи, мы об этом написали, затем НТВ сделали сюжет. Информацию проверяли юристы, а у Дворца была возможность ответить властям. Но если они сейчас захотят высказаться, то мы готовы их слова опубликовать, разумеется, с нашими комментариями. В лицее и Дворце работает масса достойных людей, поэтому закрывать его не надо, просто надо избавиться от сектантов и может быть кому-то нужно задуматься и расторгнуть кое-какие договора».

«Облить грязью легко»

Во Дворце творчества юных четвертый день после выхода телесюжета недоумевают, встретившись с работой федерального СМИ. По словам руководителей учреждения, съемочную бригаду за несколько дней до того, как кадры об «аничковых сектантах» появились на НТВ, встретили на территории городского летнего лагеря. У операторов не было разрешения на съемку детей ни от родителей, ни от воспитателей, и их попросили удалиться. «Теперь мы получаем звонки от возмущенных родителей, чьих детей показали и обвинили в участии в секте», – говорит гендиректор Дворца творчества юных Мария Катунова.

Часть видео, уверяют в руководстве, и вовсе отношения к Аничкову не имеет, например, отрезок, где дети с завязанными глазами ходят по заросшей лужайке рядом с покосившимся сараем. «Мы не знаем, откуда это видео, в нашем лагере такого происходить не могло, взрослый с видеозаписи нашим сотрудником не является», – добавляет Катунова.

По ее словам, с организацией «Взгляд в будущее» Аничков лицей действительно сотрудничал, но это было в 2013 году. В течение несколько месяцев по согласованию с чиновниками Смольного специалисты организации рассказывали о профилактике ВИЧ и СПИД. Ни по данному факту, ни по каким другим, о которых говорились в сюжете, проверки прокуратуры в данный момент времени не ведется. Однако, говорят в Аничковом, ранее родители Дарьи действительно жаловались на лицей в различные органы, но те, изучив ситуацию, пришли к выводу, что «факты заявителей подтверждения не получили».

«Со всеми 27-ю выпусками лицея у нас всегда были добрые отношения и никаких конфликтов. Эта ситуация — исключение. Здесь трудности в семье в понимании того, что ребенок в определенный момент хочет становится самостоятельным, проявлять себя как личность, вылились во внешнюю среду: родители нашли повод, чтобы обвинить кого-то другого в том, что их дочь ушла из дома», – говорит гендиректор.

Посовещавшись с комитетом по образованию, администрация школы решила подавать иск в суд к телекомпании НТВ о защите чести и достоинства. «Грязью облить легко, а отмыться от нее, доказывая, что ты не верблюд, — гораздо сложнее. Почему-то журналисты не захотели снять сюжет о том, что наши дети уехали в геологическую экспедицию, нашли берестяную грамоту, сейчас поедут в астрономическую экспедицию, зато запросто берут каких-то экспертов и обвиняют нас в том, чего нет».

«Прозвучавшие в адрес Аничкова лицея обвинения находятся за гранью здравого смысла. Об этом единодушно говорят и ученики, и их родители, и все педагоги этой уважаемой и любимой детьми школы», – добавили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Помимо официальных лиц защищать Аничков лицей взялись выпускники и ученики школы. В соцсетях они организовали флешмоб: под хештегом #язАЛицей лицеисты пишут о том, что на самом деле происходит и происходило за стенами образовательного учреждения, о чем не рассказали на НТВ и других ресурсах.

Например, на странице «ВКонтакте» Никиты Чувилова можно прочитать, что странное «сектанское» видео снимали для капустника на последний звонок 5 лет назад. «Ролик этот, разумеется, был взят без всякого разрешения и какого-либо пояснения. Визуально это воспринимается так, будто мы – это те самые сектанты, о которых говорится в репортаже. Я не силен в юриспруденции, но сдается мне, что это вполне себе основание для подачи иска о защите чести и достоинства», -пишет молодой человек.

«Детей настраивают против родителей и заставляют уходить из дома? Вряд ли. Иначе я не пила бы чай с мамой во время написания этого текста. Не скрою, у меня возникало желание переселиться в лицей, я часто жалела, что при лицее нет общежития, которое позволило бы еще больше учиться и проводить время с классными друзьями и учителями. Но сильная любовь к чему-то одному не способна радикально настроить человека против чего-то другого: полюбив лицей, я только лучше стала понимать свою семью, из замкнутого недорослика выросла в общительного и любящего человека. Лицей дал мне умение понимать и любить тех, кто отличается от меня. Если этому в нашей стране, по мнению некоторых, могут учить только секты, то проблемы не у лицея, а у этих "некоторых"», – присоединяется к акции Аня Цветкова.

«Я искренне не понимаю, о каком секс-просвете и наркотическом чае идёт речь. А также не вижу проблемы в том, что дети в 15 лет участвуют в постановке по книге "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (когда я ещё училась в 56 гимназии, мы проходили эту книжку в 6 классе). Моя жизнь связана с Дворцом Творчества Юных с самого детства, и я могу сказать, что это просто поразительно, что находятся люди, фабрикующие такие дела из-за своих личных семейных неурядиц. А также я очень благодарна маме, которая в своё время узнала про Аничков лицей и убедила меня туда поступать», – добавляет Алиса Устинова.

Ксения Лавит предполагает, что весь сыр бор мог быть из-за здания в центре Петербурга: «Кому-то понадобилось историческое здание в центре Питера...одну из лучших школ и просто чудесное место полили грязью».

Справка:

Школа «Аничков лицей» была открыта в 1989 году как подразделение Ленинградского дворца пионеров. У истоков лицея стояла группа петербургских ученых, преподававших в кружках Дворца и не только. Поскольку это образовательное учреждение имеет статус лицея, в нём на 2 часа больше химии и физики, а все предметы преподаются по учебникам физматшкол. Ученики АЛ получают так называемое академическое образование. Многие учителя имеют учёную степень или звание почётного работника сферы образования. В школе ведется обучение с 8 по 11 класс. Для поступления необходимо выдержать вступительные испытания. Конкурс составляет от 6 до 9 человек на место.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (7)
совесть нации
3 июля 2017 г. 22:44
Udel:
Дык здание общее и вывеска на ём?
И вывески и здания разные. Лицей никакого отношения к СДЮШОРам не имеет.
Дмитрий Н
3 июля 2017 г. 22:34
Никогда не надо оправдываться перед злобными придурками. Это их только раззадоривает. Борцы с "сексуальным просвещением" и "разлагающим влиянием иностранных агентов" — это убийцы наших детей. Из этого и надо исходить в общении с ними. И никогда не забывать лишний раз напоминать им их место.
Udel
3 июля 2017 г. 22:33
совесть нации: Дык здание общее и вывеска на ём? Теперь кружковцы (Дворца Творчества Юных) все под колпаком...
совесть нации
3 июля 2017 г. 22:32
Что и следовало ожидать. Если одна секта оказалась "более равной", чем другие, то она теперь будет всё под себя "отжимать". Исаакий — только начало.
Sanch
3 июля 2017 г. 22:29
зомбоящичных телевизионщиков и "особо одарённых" активистов прилепить бы лямов на 10 за такие выходки и пусть крутятся, платят всем.
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