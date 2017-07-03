Экс-глава Исаакия станет директором музея РЖД

Николай Буров намерен возглавить музей РЖД в Петербурге. Об этом он 3 июля сообщил корреспонденту «Фонтанки».

«Пока контракт не подписан, я жду, когда в ОАО «РЖД» найдут время и пригласят меня в Москву для этого. Это будет не частный, а государственный музей, пока для него не придумано организационно-правовой формы», – добавил он Буров.

Отметим, что компания ОАО «Российские железные дороги» ранее заявляла о намерении создать собственный музей. В него планируется вложить более 800 млн рублей. Он разместится недалеко от территории Балтийского вокзала. Планируется, что новый комплекс откроется осенью 2017 года.

Напомним, что Николай Буров ранее занимал должность директора музея "Исаакиевский собор". Он выступал против передачи храма РПЦ. Летом 2017 года комитет по культуре не продлил с ним контракт, поставив во главе музея в соборе сначала его заместительницу, затем православного искусствоведа Юрия Мудрова.