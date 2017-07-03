Во Львове неизвестные бросили в синагогу «коктейль Молотова»

Во Львове неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу на улице Братьев Михновских, а также написали оскорбительные высказывания в синагоге на улице Угольной. Об этом сообщается 3 июля на сайте местного горсовета.

«Во Львове состоялось два акта вандализма в отношении еврейского наследия: сначала неизвестные бросили «коктейль Молотова» в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, 4, а также написали оскорбительные высказывания на синагоге на улице Угольной, 3», — говорится в тексте сообщения.

В горсовете подчеркнули, что злоумышленники должны быть привлечены к ответственности, отметив, что «Львов всегда был, есть и будет городом толерантным».