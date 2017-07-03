На место несостоявшегося зоопарка в Юнтолово начали строительство экопарка

В районе Юнтоловского заказника начались подготовительные работы по строительству экопарка северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц. На первом этапе вырубят около 8 тысяч деревьев; в Смольном обещают, что в их число войдут только больные и аварийные, а также поросль.

Информационный щит с крайне скудными данными, по словам читатетелей, появился на территории парка в середине июня. Как уточнили в комитете по благоустройству 3 июля, подрядчику — ОАО «Автодор СПб» – поставлена задача привести щиты в соответствие с формальными требованиями. В зону работ попадает территория, которая ограничена Камышовой и Планерной улицами и рекой Глухаркой — так называемая буферная зона Юнтоловского заказника. Именно здесь ранее предполагалось организовать зоопарк. Теперь речь идет об экопарке площадью в 75 га.

Необходимость санитарной расчистки в комитете объясняют состоянием территории — по словам чиновников, дикой и запущенной, местами заболоченной и непроходимой. Порубочный билет выдан 30 июня. Это значит, что информационный щит установили заранее, именно поэтому на нем и нет номера билета (302).

«Речь идет о прочистке малоценных насаждений самосевного и порослевого происхождения. Это делается для оздоровления основных пород, создания благоприятных условий для их роста, – рассказали «Фонтанке» в комитете. – Перед проектировщиком стояла задача максимально сохранить ценные деревья и кустарники, поэтому детские, спортивные и другие площадки предусмотрено строить как раз на участках, занятых сегодня самосевом и дикой порослью. Эти территории заболочены, необходимо провести большую инженерную подготовку: выбрать торф, засыпать грунт, разместить основания под площадку и т.д. Также из парковой зоны будут удалены усыхающие и гнилые деревья, деревья, имеющие серьезные механические повреждения, морозобойные трещины, пораженные грибком, – то есть деревья, которые могут представлять угрозу для посетителей. В лесопарковой зоне вмешательство будет минимальным. Там уберут только аварийные и больные деревья, которые могут заразить «собратьев».

В парковой зоне предусмотрено устройство дорожек, площадок для отдыха, детских и спортивных уголков. Планируется оборудовать спуски к водоемам и обустроить на них смотровые площадки. В лесопарковой зоне должны появиться пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле. Создание экопарка будет поэтапным, первый этап развернется в 2017 – 2020 годах.

В 2008 году Смольный провел конкурс на выбор подрядчика по проектированию и инженерной подготовке территории в Юнтолово под зоопарк. В 2010 году победителем конкурса по созданию концепции зверинца стала французская Beckman-N'Trrepp, предложившая поселить зверей на шести островах. Контракт на проектирование и инженерные работы стоимостью более 3,5 млрд рублей был заключен с «Интарсией». Открыть первую очередь зверинца планировалось уже в 2014 – 2015 годах. Однако со сменой губернатора и замедлением темпов экономического роста проект был приостановлен. Поводом послужило недовольство экологов.