Еще
20:46 03.07.2017
Пришлите свою новость!
20:42
Смольный установил новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
19:41
Путин принял Си Цзиньпина в Кремле
19:31
СМИ узнали об экстренной посадке пассажирского самолета в Дюссельдорфе
19:25
Экс-чиновница «ГосЖилФонда» осуждена на 6 лет условно за подставные протечки
19:16
Рябовское шоссе встало в пробке из-за дорожных работ
19:07
Экс-глава Исаакия станет директором музея РЖД
19:05
Во Львове неизвестные бросили в синагогу «коктейль Молотова»
19:00
На место несостоявшегося зоопарка в Юнтолово начали строительство экопарка
18:52
РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи
18:45
В Туле из-за убийства пяти человек полицейского признали виновным в халатности - и освободили от наказания
18:38
В Кузбассе муж переломал руки слишком спокойной жене
18:30
Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»
18:18
«Фонтанка» за 60 секунд – 3 июля
18:18
Сарсания: Паредес в будущем будет стоить еще больше
18:15
Шаттлы в день финальной игры Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей
18:10
Россиян младше 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых и перевозить без автокресла
18:02
СКА приобрел права у «Трактора» на хоккеиста Кузнецова, который в СКА не собирается
17:56
Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов
17:51
Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе, требуя горячую воду
17:41
В Петербурге будут судить капитана перегруженного теплохода
17:35
В России появятся специальные учебники для особых детей
17:29
Госстройнадзор разрешил ввод нескольких домов в ЖК "Новоорловский" и "Ленсоветовский"
17:19
Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей
17:15
Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии
17:08
Рогозин: Мы создали самолет, который летает
17:02
Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре
17:00
Пушкинских полицейских подозревают в платной помощи арестантам
16:52
В МРЭО пропали госномера серии Х...ЕР
16:43
Страховщики оценили ущерб от ливня в Москве в 29 миллионов
16:35
Пулково расширяет линейку полетов в Иран
16:32
В Петербурге во время Кубка конфедераций со стадиона госпитализировали пятерых болельщиков
16:26
Поломанный состав отогнали с «Приморской», станция открыта
16:20
Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт
16:20
Президент Судана, обвиняемый в военных преступлениях, приедет в Москву
16:07
Станция метро «Приморская» закрыта на вход из-за сломавшегося поезда
16:06
«А-Проект» достроит Комендантский проспект за 229 млн
16:00
Ходивший по крыше аэропорта Хельсинки голый мужчина мёртв
16:00
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
15:54
Гидрометцентр России обещает Москве теплое лето
15:47
Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики
15:33
Шнуров сыграет в комедии «Я худею»
15:27
В Финляндии ужесточат правила для катеров и яхт
15:20
Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело
15:18
Гергиев заменит перенесшего операцию дирижера Нозеду
15:15
Французские силовики предотвратили покушение на Макрона
15:10
Тренера по плаванью из Иркутска обвинили в совращении детей в Петербурге
15:08
Неподалеку от станции «Старая Деревня» электричка сбила человека
15:05
Финн заснул на катере и оказался нелегалом в России
14:58
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
14:56
Трейлер фильма-победителя «Кинотавра» выложен в сеть
14:45
Петербургские чиновники не нашли аварийности в «точках притяжения» ДТП
14:38
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
14:32
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
14:26
В Петербурге за кражу бриллианта стоимостью 6 млн гражданке Китая снизили срок
14:18
«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро
14:03
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
13:59
Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
13:50
МЧС предупредило о "катаклизмах" в июле
13:44
МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"
13:43
Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами
13:37
Эксперт: Инвесторы интересуются качественной коммерческой недвижимостью
13:30
В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок
13:25
Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино
13:13
Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции
13:06
В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом на поводке
13:00
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
12:56
Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
12:49
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
12:45
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
12:35
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
03.07.2017 18:52

РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи

Следственный комитет России разрешил Русской православной церкви (РПЦ) публиковать материалы завершенных экспертиз останков, найденных под Екатеринбургом, которые могли принадлежать членам царской семьи, сообщает 3 июня РИА Новости.

«Как только будут заканчиваться те или иные экспертизы, мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи», — рассказал епископ Егорьевский Тихон, уточнив, что материалы будут доступны на портале «Православие.ру».

По мнению епископа, главное, чтобы у публикаций был «научный, доказательный» характер.

Последнего российского императора Николая II вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году.

В 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело о гибели царской семьи. Экспертиза показала, что останки принадлежат Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям — великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии.

В 1998 году дело закрыли в связи со смертью лиц, совершивших преступление. В этом же году членов царской семьи, кроме цесаревича Алексея и великой княжны Марии, захоронили в Петропавловском соборе. Останки, предположительно, царских детей обнаружили в 2007 году на Коптяковской дороге в Свердловской области.

Осенью 2015 года СК решил возобновить расследование дела о гибели царской семьи, чтобы установить подлинность предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Останки Николая II и Александры Федоровны эксгумировали 23 сентября. В ноябре того же года первый этап генетической экспертизы подтвердил их подлинность.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45

УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин принял Си Цзиньпина в Кремле
Экс-глава Исаакия станет директором музея РЖД
РПЦ разрешили публиковать результаты экспертиз останков царской семьи
Рогозин: Мы создали самолет, который летает
Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре
Президент Судана, обвиняемый в военных преступлениях, приедет в Москву
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне - и не попал в финал
Кто обитает в Мариинском дворце
Они сразятся за Родину
«У России в Сирии коготок увяз»
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Главное о «прямой линии» с Владимиром Путиным
Депутатов насильно пересадят на Uber
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт

Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам

Германия выиграла Кубок конфедераций

Новости компаний
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ГК «Эталон»
02.06.2017 17:00
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2017
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», является активным участником Петербургского Международного Экономического Форума.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
ЖК «Образцовый квартал»
19.05.2017 17:10
«Образцовый квартал» предлагает весенние цены в готовых домах
В ЖК «Образцовый квартал» до конца мая на любую квартиру предоставляется скидка 200 000 рублей. Жилой комплекс был введён в эксплуатацию в октябре 2016 года.
Normann
18.05.2017 17:35
Город выполнил обещания, данные «Норманну»
Губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал постановление Правительства Петербурга, регламентирующее последовательность действий по выкупу земельных участков по адресу Приморский район, 2я Семеновская улица, участок 1 в собственность
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.