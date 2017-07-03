Как нас готовят к восстановлению монархии в России

03.07.2017 18:50

Дискуссия о возвращении монархии в РФ, которую обещают поддержать в РПЦ, началась с эфира [Фонтанка.Офис].

Писатель Александр Проханов отметил, что церковь стала весьма сильной, поэтому может себе позволить заявлять о прелестях царизма. Политолог Станислав Белковский признался, что сам придерживается монархических взглядов, а слова митрополита Илариона о «монархии» считает «согласованным с патриархом энтузиазмом». Представитель объединения рода семьи Романовых в России Иван Арцишевский удивлён разговорам о монархизме со стороны представителей РПЦ, а профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов указал на опасность попыток восстановления монархии в современной России. Историк Сергей Виватенко сказал о плюсах монархизма. Ну а лидер Монархической партии России Антон Баков уверен, что спрашивать общество о монархии не нужно, и решать этот вопрос будет, скорее всего, один человек.

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