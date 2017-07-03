В Туле из-за убийства пяти человек полицейского признали виновным в халатности - и освободили от наказания

В Туле суд признал местного полицейского Сергея Песенникова виновным в халатности в связи с убийством пяти человек, в том числе троих детей, передает «Интерфакс». Об этом 3 июля сообщила СМИ старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По данным следствия, в ночь на 30 мая 2015 года полицейский был на дежурстве по линии 02. Около трех часов ночи поступил звонок от 11-летней девочки, которая сообщила, что в одном из домов поселка Косая Гора в черте Тулы мужчина убил ножом ее бабушку, и попросила о помощи.

Полицейский не выяснил у ребенка полные данные об обстоятельствах преступления и не уведомил полицейских дежурной части о необходимости незамедлительного реагирования.

Прибывшие полицейские обнаружили тела двух женщин и троих детей с множественными ножевыми ранениями, среди убитых была и звонившая в полицию девочка.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана Сирожиддина Шералиева. Было установлено, что он проживал в регионе незаконно, без миграционных документов.

Суд признал Песенникова виновным по ст. 293 УК России (халатность) и приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. Мужчину также лишили на три года права занимать должности в правоохранительных органах.

При этом осужденный освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Сам полицейский не признал своей вины.

Шералиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.