В Кузбассе муж переломал руки слишком спокойной жене

В кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий местного жителя будут судить за избиение супруги металлической шумовкой и угрозу расправы за ее «слишком спокойное» поведение. Как сообщается 3 июля на сайте управления МВД по региону, завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК России.

Его супруга была госпитализирована с переломами обеих рук. Полиция выяснила, что травмы женщина получила в результате конфликта с супругом. Обвиняемый пояснил, что избил жену металлической шумовкой, «поскольку его стали раздражать ее спокойствие и уравновешенность» — женщина несколько недель принимала прописанное врачом успокоительное.

Супруга не реагировала на многочисленные провокации со стороны мужа и не предъявляла ему претензий, когда он приходил домой нетрезвым. Злоумышленник не выдержал этого, избил супругу, а после вызвал ей скорую помощь.

Уже находясь под следствием, мужчина, вооружившись ножом, угрожал расправой супруге. Причиной этого стало якобы то, что женщина пренебрежительно и грубо обращалась с ним.

Дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.