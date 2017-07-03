Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации»
Актера Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации», сообщает «Российская газета». Как заявил в соцсетях его продюсер Сергей Члиянц 3 июля, артисту запрещен въезд на Украину.
«Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе», – заявил продюсер.
По его словам, он допускал возникновение непредвиденных обстоятельств, но все шло гладко и намного проще, чем он ожидал.
«И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак, съемки сорваны», – утверждает Члиянц.