Актера Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации», сообщает «Российская газета». Как заявил в соцсетях его продюсер Сергей Члиянц 3 июля, артисту запрещен въезд на Украину.

«Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе», – заявил продюсер.

По его словам, он допускал возникновение непредвиденных обстоятельств, но все шло гладко и намного проще, чем он ожидал.

«И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак, съемки сорваны», – утверждает Члиянц.