Сарсания: Паредес в будущем будет стоить еще больше

Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания в понедельник, 3 июля, прокомментировал для "Фонтанки" заключение контракта с полузащитником Леандро Паредесом.

«Леандро Паредес — это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды. Молодой футболист, игрок сборной Аргентины, Паредес действует в центральной оси поля — той линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом. К тому же он молодой и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес — очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста. Паредес играет на позиции box-to-box («от штрафной до штрафной») — то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс обладает хорошим ударом», – цитирует Сарсанию пресс-служба «Зенита».

Как сообщалось ранее, контракт с Паредесом подписан на четыре года. Сумма сделки составила 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне Паредес в 27 матчах чемпионата Италии за «Рому» забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Воспитанник «Бока Хуниорс» провел в составе аргентинской команды 29 матчей, забив 5 мячей.