«Фонтанка» за 60 секунд – 3 июля

Паровозик, который не смог. Если сегодня вы не смогли проехать по зеленой ветке метро, вините во всем сломанный состав.

Дирекция транспортного строительства начала искать подрядчика на ремонт участка Шлиссельбургского шоссе за миллиард с лишним рублей. Хорошие дороги дешево не стоят.

Комендантский проспект, правда, оказался дешевле. Нашелся подрядчик, который завершит его строительство от Шуваловского до проезда К-1. За 229 миллионов.

На Васильевском острове закрыли плавучий отель из-за слишком суровых условий. А никто хорошей жизни постояльцам и не обещал.

Хотели как лучше. В Пушкинском районе – полицейская драма. Сотрудники дежурной части освободили из спецприемника раньше срока как минимум шесть человек. Правда, не бесплатно. За что и стали сегодня фигурантами уголовных дел.

Не нужен нам берег турецкий, мы будем летать в Исфахан. Из Пулково начали летать чартеры в города Ирана. В аэропорту уверены: не мы к ним, так они к нам.

На страже приличия! В МРЭО Петербурга перестали выдавать госномера серии Х…ЕР178. Еще одну интересную серию автознаков могут снять с выдачи в ближайшее время. Возможно, дело в сочетании литер, но такие тайны в ГИБДД не раскрывают.

Ох, Марадона! Звездой мирового спорта занялся Следком. Петербургская журналистка рассказала сотрудникам правопорядка о том, что футболист в ходе интервью предложил ей любовь за 500 евро. Совсем недавно Диего рассказывал, что подумывает получить паспорт россиянина. Получится ли теперь?

Игорь Албин знает все! Например, почему Роналду не попал в финал Кубка конфедераций. Все дело, оказывается, в газоне стадиона «Санкт-Петербург Арена», который не понравился футболисту. О судьбе самой арены и том, что с ней будут делать до начала ЧМ-2018, – читайте в нашем интервью.

Мы – улыбчивые и добрые, наши автобусы приходят вовремя, а полиция – очень внимательная. Вот только со статистикой проблемы. Почитали, что пишут о Кубке конфедераций зарубежные СМИ, и рассказываем вам.