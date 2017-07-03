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03.07.2017 18:15

Шаттлы в день финальной игры Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

 

Бесплатные автобусы в день финального матча Кубка конфедераций 2 июля перевезли к арене «Санкт-Петербург» и обратно 47 тысяч болельщиков. Пассажиров 3 июля подсчитали в «Пассажиравтотрансе».

По данным предприятия, в дни всех проходивших в Петербурге игр шаттлами воспользовались 137 тысяч болельщиков, которые в большинстве приехали посмотреть финал Кубка. Игра между Германией и Чили проходила при аншлаге на трибунах — стадион заполнили более 57 тысяч фанатов (http://www.fontanka.ru/2017/07/02/051/), основная часть которых добиралась на шаттлах. Последний автобус от Крестовского острова уехал около половины третьего в ночь на понедельник.

Напомним, Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Петербург принял четыре матча, в том числе игру открытия и финал. Победителем стала сборная Германии (http://www.fontanka.ru/2017/07/02/057/). В следующем году в 11 российских городах пройдут игры Чемпионата мира по футболу.


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