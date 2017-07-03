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03.07.2017 18:10

Россиян младше 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых и перевозить без автокресла

Правительство России постановлением запретило оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых. Документ опубликован на сайте правительства 3 июля.

Инициативой также запрещается перевозка детей до 7 лет без автокресла. Детей старшего возраста разрешается пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими системами».

В предыдущей версии правил, которая вступила в силу 1 января, говорилось о том, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах могла осуществляться, в том числе, при помощи «иных средств (помимо детских кресел), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности».

Однако, как отмечается в справке к постановлению правительства, испытания показали, что «другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия по сравнению с ремнями безопасности, используемыми для фиксации ребенка без дополнительных приспособлений.


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22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
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«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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