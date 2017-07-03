Россиян младше 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых и перевозить без автокресла

Правительство России постановлением запретило оставлять детей до 7 лет в автомобилях без взрослых. Документ опубликован на сайте правительства 3 июля.

Инициативой также запрещается перевозка детей до 7 лет без автокресла. Детей старшего возраста разрешается пристегивать ремнями безопасности или «детскими удерживающими системами».

В предыдущей версии правил, которая вступила в силу 1 января, говорилось о том, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах могла осуществляться, в том числе, при помощи «иных средств (помимо детских кресел), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности».

Однако, как отмечается в справке к постановлению правительства, испытания показали, что «другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия по сравнению с ремнями безопасности, используемыми для фиксации ребенка без дополнительных приспособлений.