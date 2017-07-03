СКА приобрел права у «Трактора» на хоккеиста Кузнецова, который в СКА не собирается

Петербургский хоккейный клуб СКА приобрел у челябинского «Трактора» права на нападающего Евгения Кузнецова. Об этом в понедельник, 3 июля, заявила пресс-служба челябинской команды.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Отметим, что сам 25-летний Кузнецов вряд ли в ближайшие годы приедет в СКА: хоккеист на днях подписал 8-летний контракт на общую сумму 62,4 млн долларов с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».

Ранее СКА покинули два лидера — нападающие Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, которые также предпочли продолжить карьеру в НХЛ. Переговоры о переезде за океан продолжает Илья Ковальчук.