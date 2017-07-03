Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов

Власти Петербурга готовы выделить на реконструкцию очистных сооружений, станции водоподготовки и электроснабжения и водоочистной установки в поселке Зеркальный 398,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявки на открытый аукцион на выполнение этих работ, объявленный 30 июня, принимаются до 20 июля. Победителя назовут 31 июля.

Очистные сооружения и другие объекты, нуждающиеся в реконструкции, расположены в Выборгском районе Ленобласти, возле озера Зеркальное. Подрядчик должен будет не только отремонтировать сооружения, но и заменить оборудование станции биологической очистки. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.