Еще
18:31 03.07.2017
Пришлите свою новость!
18:18
«Фонтанка» за 60 секунд – 3 июля
18:18
Сарсания: Паредес в будущем будет стоить еще больше
18:15
Шаттлы в день финальной игры Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей
18:10
Россиян младше 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых и перевозить без автокресла
18:02
СКА приобрел права у «Трактора» на хоккеиста Кузнецова, который в СКА не собирается
17:56
Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов
17:51
Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе, требуя горячую воду
17:41
В Петербурге будут судить капитана перегруженного теплохода
17:35
В России появятся специальные учебники для особых детей
17:29
Госстройнадзор разрешил ввод нескольких домов в ЖК "Новоорловский" и "Ленсоветовский"
17:19
Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей
17:15
Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии
17:08
Рогозин: Мы создали самолет, который летает
17:02
Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре
17:00
Пушкинских полицейских подозревают в платной помощи арестантам
16:52
В МРЭО пропали госномера серии Х...ЕР
16:43
Страховщики оценили ущерб от ливня в Москве в 29 миллионов
16:35
Пулково расширяет линейку полетов в Иран
16:32
В Петербурге во время Кубка конфедераций со стадиона госпитализировали пятерых болельщиков
16:26
Поломанный состав отогнали с «Приморской», станция открыта
16:20
Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт
16:20
Президент Судана, обвиняемый в военных преступлениях, приедет в Москву
16:07
Станция метро «Приморская» закрыта на вход из-за сломавшегося поезда
16:06
«А-Проект» достроит Комендантский проспект за 229 млн
16:00
Ходивший по крыше аэропорта Хельсинки голый мужчина мёртв
16:00
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
15:54
Гидрометцентр России обещает Москве теплое лето
15:47
Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики
15:33
Шнуров сыграет в комедии «Я худею»
15:27
В Финляндии ужесточат правила для катеров и яхт
15:20
Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело
15:18
Гергиев заменит перенесшего операцию дирижера Нозеду
15:15
Французские силовики предотвратили покушение на Макрона
15:10
Тренера по плаванью из Иркутска обвинили в совращении детей в Петербурге
15:08
Неподалеку от станции «Старая Деревня» электричка сбила человека
15:05
Финн заснул на катере и оказался нелегалом в России
14:58
ФНС прокомментировала сообщения о получении права блокировать анонимайзеры
14:56
Трейлер фильма-победителя «Кинотавра» выложен в сеть
14:45
Петербургские чиновники не нашли аварийности в «точках притяжения» ДТП
14:38
На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк
14:32
СМИ сообщили о темах переговоров Путина и Трампа на саммите G20
14:26
В Петербурге за кражу бриллианта стоимостью 6 млн гражданке Китая снизили срок
14:18
«Краснодар» может снизить для «Зенита» цену на Смолова до 16 млн евро
14:03
Власти Москвы не исключили, что жителей пятиэтажек будут переселять в панельные дома
13:59
Песков: Кремль теряет терпение в вопросе о закрытии резиденций в США
13:50
МЧС предупредило о "катаклизмах" в июле
13:44
МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"
13:43
Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами
13:37
Эксперт: Инвесторы интересуются качественной коммерческой недвижимостью
13:30
В арсеналах ядерных держав осталось меньше 15 тысяч боеголовок
13:25
Роскомнадзор перекрыл себе возможность блокировать Google за ссылки на онлайн-казино
13:13
Трое россиян были спасены после крушения вертолета в Турции
13:06
В Новороссийске задержали мужчину с крокодилом на поводке
13:00
Литва обвинила еще двоих россиян по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе
12:56
Следком встретится с Марадоной из-за трепетности петербургской журналистки
12:49
Врач Максимилиановской больницы приговорен к реальному сроку за прием благотворительной помощи
12:45
Ткачев: Вино поможет демографическому росту
12:35
ВЦИОМ: Россияне поверили гаишникам
12:28
Штраф за репост фотографии Милонова обжаловали в Страсбургском суде
12:20
"Жигули" и "Волги" - в Финляндии распродают машины беженцев
12:11
Серийного педофила из Челябинска осудили на 23 года
12:04
Рогозин: Россия готова создать 100-тонную баллистическую ракету
11:57
Президент Южной Кореи дал КНДР "последнюю возможность"
11:50
Россияне считают медицину самой коррумпированной отраслью
11:42
СМИ: Еврокомиссия применит Третий энергопакет к подводной части «Северного потока-2»
11:35
Алиментщиков лишают прав для стимуляции возмещения долгов
11:27
Умер итальянский комик Паоло Вилладжо
11:21
Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам
11:05
Число жертв на озере в Челябинской области выросло до шести человек
10:59
Матвиенко заявила о нехватке женщин "на уровне принятия решений"
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
03.07.2017 17:56

Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов

Власти Петербурга готовы выделить на реконструкцию очистных сооружений, станции водоподготовки и электроснабжения и водоочистной установки в поселке Зеркальный 398,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявки на открытый аукцион на выполнение этих работ, объявленный 30 июня, принимаются до 20 июля. Победителя назовут 31 июля.

Очистные сооружения и другие объекты, нуждающиеся в реконструкции, расположены в Выборгском районе Ленобласти, возле озера Зеркальное. Подрядчик должен будет не только отремонтировать сооружения, но и заменить оборудование станции биологической очистки. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30

На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе

12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд – 3 июля
Город готов потратить на чистую воду в Зеркальном 400 миллионов
Петербург готов потратить на капремонт Шлиссельбургского шоссе более миллиарда рублей
Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре
Поломанный состав отогнали с «Приморской», станция открыта
Станция метро «Приморская» закрыта на вход из-за сломавшегося поезда
«А-Проект» достроит Комендантский проспект за 229 млн
Плавучий отель на Морской набережной заработал уголовное дело
МО "Парнас" с 1 июля стал "Сергиевским"
Невско-Василеостровскую линию метро «озеленят» новыми составами
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Исаакиевская казуистика
«Здесь будут учиться дети»
Депутаты взялись за пивнухи
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Застройка Мурино создала проблемы КАДу
"Трансстрой" - от Петербурга до Москвы
Недомытый фасад
Что мешает рассчитать Фрунзенский радиус
Купи квартиру по Шияну
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт

Самолёты-шпионы США восемь раз за неделю подлетали к российским границам

Германия выиграла Кубок конфедераций

Новости компаний
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
ЖК «Лондон Парк»
29.06.2017 12:02
Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения. В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании.
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
pixabay.com
26.06.2017 15:46
«ТаксовичкоФ» и «Дом Культуры Льва Лурье» отправят всех желающих в 1917 год
Служба такси «ТаксовичкоФ» и историк Лев Лурье создали аудиоэкскурсию по главным местам революционного Петрограда, где проходили ключевые события Великой Октябрьской Революции. Это единственная в России экскурсия, которую можно посетить в любое время дня и ночи, просто вызвав такси.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
Tele2
22.06.2017 11:53
Tele2 запустила fashion-сервис с консультациями стилистов и скидками
Tele2 запустила первый в России модный сервис на базе мобильных услуг. Проект реализован совместно с онлайн-платформой Clouty
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.