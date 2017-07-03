В Петербурге будут судить капитана перегруженного теплохода

Избыток туристов и недостаток спасательных жилетов подвели под уголовное дело капитана-механика прогулочного теплохода «Альдемарин» в Петербурге. Владельцы судна до последнего надеялись получить только административный штраф.

Как 3 июля сообщили в региональном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, расследование дела о нарушении требований безопасности завершено.

В материалах дела говорится, что в ночь на 4 мая «Альдемарин» катал туристов по рекам и каналам, но на борту теплохода во время экскурсии был 61 человек вместо положенных пятидесяти. Как считает следствие, на лишних 11 пассажиров, среди которых было восемь детей, не хватало спасательных жилетов, что угрожало их жизни и здоровью в случае любых навигационных происшествий. По иронии, в тёзку прогулочного судна ночью 26 июня на полном ходу врезался катер у Литейного моста.

Судно принадлежит компании «Корвет». Представители фирмы сразу после возбуждения дела уверяли «Фонтанку», что жилетов хватало на всех, но на борту действительно было слишком много пассажиров. В компании надеялись, что дело закончится административным штрафом, но теперь капитану грозит судимость по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).