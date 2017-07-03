Госстройнадзор разрешил ввод нескольких домов в ЖК "Новоорловский" и "Ленсоветовский"

Служба строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) разрешила ввод четырех новых домов в Петербурге – от двух застройщиков. Разрешения, как сообщается на сайте ведомства, выданы на ввод 29 тыс. кв. м жилья в ЖК «Новоорловский» от «ЮИТ Санкт-Петербург» и двух корпусов долгостроя ЖК «Ленсоветовский» в Шушарах.

Дочка финского концерна YIT 30 июня получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК комфорт-класса «Новоорловский», который строится в Приморском районе. Это два семиэтажных дома с пристроенной автостоянкой на Суздальском шоссе, в сумме на 620 квартир. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения на 2 тыс. кв. м.

Первая очередь – два 25-этажных дома и многоярусный паркинг на 314 машино-мест – была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Сейчас в ЖК строят еще один семиэтажный дом на 343 квартиры, он буде сдан в IV квартале 2018 года.

Еще одно разрешение 29 июня выдано застройщику ООО "Титан": он возвел два корпуса долгостроя ЖК «Ленсоветовский» в Шушарах, на территории предприятия «Ленсоветовское», уч. 110. Долгострой поначалу планировали ввести к концу 2013 года. Сроки ввода неоднократно переносились, долгострой попал в число проблемных объектов. Вместе со сданными 9-этажными корпусами 8 и 9 (каждый на 144 квартиры) на сегодняшний день введены в эксплуатацию 8 из 11 жилых корпусов проекта.