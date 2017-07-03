На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе

12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света».

На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.

«В основу концепции фестиваля в 2017 году положена идея путешествия по миру снов, вмещающему в себя все разнообразие мира реального, вымышленного, фантастического, путешествия во времени и пространстве, полёты и превращения» — заявляют организаторы.

Извилистые дорожки дворцового парка приведут посетителей туда, где они станут участниками снов и видений, попадут в волшебный мир, ушедшие эпохи, в место, где существует магия и волшебство.

Помимо световых инсталляций, гостей фестиваля ждёт грандиозное шоу огня, пиротехники, акробатики и танца, а кульминацией станет мультимедийный спектакль «Соната снов», который пройдёт над Белым озером и завершится фейерверком. Автор постановки — один из известнейших в России художников по свету Евгений Ганзбург.

Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»

Фестиваль начнётся вечером, в 20.00, и закончится поздней ночью. Для гостей праздника, которые хотят посетить мероприятие, а потом вернуться в Санкт-Петербург, компания «РЖД Тур» подготовила специальное предложение: паровозный тур в Гатчину.

Участники тура смогут поехать на фестиваль на необычном транспорте – настоящем паровозе середины прошлого века, а по завершении фестиваля спокойно вернуться домой, когда общественный транспорт уже не ходит, а на выезде с мероприятия неизбежно начинаются пробки.

В стоимость тура входит и железнодорожный проезд, и входной билет на мероприятие. В дороге – экскурсионное сопровождение и чаепитие.

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