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03.07.2017 17:27
2 Комментариев

«Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах»

Безвизовый въезд для болельщиков, дружелюбные волонтеры, поддельная статистика посещаемости и арест Навального как попытка избежать повторения бразильских протестных акций... «Фонтанка» рассказывает, как зарубежные СМИ писали о Кубке конфедераций.
«Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах»
чилийский болельщик в Петербурге

В воскресенье, 2 июля, в Петербурге завершился первый в истории России Кубок конфедераций — генеральная репетиция для чемпионата мира. Победу одержала сборная Германии, обыграв в финале Чили со счетом 1:0. Помимо всего прочего турнир привлек десятки зарубежных СМИ, приехавших со всех концов мира. Освещали по-разному. Кому-то запомнились готовые всегда прийти на помощь волонтеры и улыбки обычно неулыбчивых россиян, а кому-то полупустые стадионы и попытки властей не допустить протестных акций во время проведения турнира.

Японское издание «Нихон кэйдзай» начинает свой рассказ о Кубке конфедераций с воспоминаний 2010 года, когда Международная федерация футбола (FIFA) выбрала Россию в качестве места проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Тогда большинство журналистов, заполнивших зал в Цюрихе, испытали разочарование. Вероятно, это несправедливо по отношению к русским, но тогда, кроме российских СМИ, практически никто не испытал радости от этого решения», – пишет  «Нихон кэйдзай».

Однако реальность, по мнению японцев, как минимум не разочаровала. Автор Сэйити Ёсида отмечает, что по крайней мере Кубок конфедераций — генеральная репетиция чемпионата мира  — прошел гладко.

«Нам ни разу не приходилось дожидаться автобуса, который так и не пришел, как это было, например, во время чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии. Автобусы ходят строго по расписанию. Досмотр крайне строгий, но полиция чаще всего идет на уступки. Они говорят: «Спасибо, что открыли вашу сумку». Еще на стадионе работает удобная служба, которая доставляет журналистов на автомобилях для гольфа», – удивляется японский корреспондент.

Особенно его поразили дружелюбие и отзывчивость волонтеров. Однажды он забыл пиджак в петербургском автобусе, волонтеры стали звонить и искать его. Все закончилось хорошо: водитель автобуса лично привез пиджак японцу в гостиницу.

«Я и не думал, что они будут настолько любезны. Мои своеобразные представления о россиянах постепенно меняются. Через год Россию заполонят футбольные фанаты со всего мира. Возможно, этот чемпионат мира станет тем мероприятием, которое изменит имидж России», – пишет Сэйити Ёсида.

Крупнейшая ежедневная газета Германии Sueddeutsche Zeitung в статье за авторством Йоханнеса Аумюллера взглянула на турнир с политической точки зрения.

«Еще ни один чемпионат мира не вызвал столько критики. С одной стороны, речь идет о политической ситуации в России, о противозаконных действиях при захвате Крыма, о дискриминации сексуальных меньшинств. С другой — это связано с событиями непосредственно вокруг Кубка конфедераций и чемпионата мира», – пишет  Sueddeutsche Zeitung.

Среди таких событий газета называет арест оппозиционера Алексея Навального (по мнению автора, это было специально сделано перед Кубком конфедераций, чтобы не повторить протестные акции на чемпионате мира в Бразилии), а также ограничение права на демонстрации и собрания.

После первых матчей турнира  Sueddeutsche Zeitung не обошла стороной отсутствие интереса к соревнованиям со стороны болельщиков. Приводиться статистика, что из всех 700 тысяч имевшихся на тот момент в распоряжении билетов на 16 игр Кубка конфедераций было продано всего 70%.

«Даже на игру открытия в пятницу можно было еще получить несколько тысяч билетов. А из проданных билетов только пять процентов получили зарубежные болельщики, то есть около 25 тысяч. Так что лишь немногие зарубежные болельщики смогут посмотреть, какой открытой и свободной является Россия в 2017 году», – заключает Sueddeutsche Zeitung.

Национальная газета Швейцарии Tages Anzeiger отмечает, что в европейской прессе отношение к Кубку конфедерации действительно в основном негативное и носит преимущественно политическую окраску, но критика эта не всегда логична. Казалось бы, ну вот, заступились, но не стоит так торопиться. Без подвоха не обошлось.

«Например, СМИ не раз с удовольствием писали, что на матче-открытии Россия – Новая Зеландия в Петербурге стадион был полупустой и что Владимир Путин выступал со своей приветственной речью перед пустыми креслами. Но ради бога, ответьте, кто захочет смотреть матч между Россией и Новой Зеландией — хоть с Путиным, хоть без него? Российская сборная в прошедшие годы показывала плохие результаты, а Новая Зеландия выступила в роли чемпиона Океании, из которой в 2006 году сбежала Австралия, чтобы играть с более сильными командами из Азии. В таких условиях более 50 тысяч человек, все-таки собравшихся на матче, это скорее успех», – пишут швейцарцы.

Далее они замечают, что вряд ли вообще где-нибудь в Европе заплатили бы за билеты на такие матчи, как Мексика — Новая Зеландия, Камерун — Австралия или Новая Зеландия — Португалия. Да и вряд ли бы кого-то заинтересовала телетрансляция игры Мексика — Новая Зеландия.

«50 тысяч зрителей на таком матче, как Россия — Новая Зеландия, — это отлично. И это в стране, которая не избалована ни футболом, ни жизнью. А заполнен ли стадион или нет, не играет никакой роли», – подводит итог Tages Anzeiger.

Неожиданно позитивно о проведении Кубка конфедераций написала ежедневная английская газета The Guardian. В одном из материалов на эту тему, на примере 38-летнего австралийского болельщика Леса Стрита, издание пишет, что не все так плохо в России, как они ожидали.

«Существовали опасения, что иностранным болельщикам будет оказан враждебный прием. Основания для тревоги есть, особенно учитывая действия организованных групп хулиганов во Франции на Евро-2016. Но то, как Стрита встретили на стадионе в Сочи, очень показательно для Кубка конфедераций-2017. Россияне, возможно, не очень дружелюбны на первый взгляд, но они горячо приветствовали болельщиков со всех концов света.

Местный организационный комитет проделал большую работу: визы просто отменили, заменив их паспортами болельщика, в аэропортах появились указатели на английском языке, стадионы заполнили дружелюбные волонтеры», – пишет The Guardian и далее приводит цитату руководителя фан-клуба сборной Австралии Аарона Цоанетти.

«Организовывать нынешнюю поездку было проще всего за многие годы. Это развитая европейская страна, люди здесь — гораздо более открытые, чем мы думали, и хотя существует языковой барьер, местное население всегда готово помочь», – говорит  Цоанетти.

Совсем без критики не обошлось. Британцы назвали разочарованием матч Австралия — Германия, прошедший на стадионе «Фишт».

«При вместимости 47 659 человек он был заполнен лишь наполовину, а официальное сообщение о 28 тысячах пришедших на матч было больше похоже на изобретательную статистику времен СССР. Сам стадион расположен очень неудачно, в огромной и почти пустой бывшей олимпийской деревне в 40 километрах от Сочи», – подмечает The Guardian.

Не понравилось австралийским болельщикам также и то, что им не выделили какой-то отдельный сектор, а разбросали по всему стадиону.

«Чувства единения болельщиков не возникло. Я сидел в одиночестве, а ближайший австралийский болельщик находился в 50 метрах от меня», – грустно заметил Стрит.

Не забыли британские журналисты спросить австралийских фанатов о возможном несправедливом получении Россией права на проведение чемпионата мира.

«У меня существуют вопросы по поводу конкурсной заявки и процесса, но мне кажется, что эти темы не для рядовых болельщиков. В конечном счете я просто хочу смотреть футбол», – цитирует The Guardian Джошуа Харкина из Сиднея.

В полном восторге от турнира осталась ливанская газета Al-Akhbar.

«России быстро удалось доказать свою способность провести Чемпионат мира 2018 года на высоте. Кубок конфедераций разрушил стереотип о неулыбчивых россиянах. В эти дни в Москве улыбающиеся люди были повсюду», – пишет газета.

Вновь был отмечен облегченный въезд в страну по паспортам болельщиков, бесплатный проезд на поездах между городами-участниками и на общественном транспорте внутри этих самых городов.

Похвалы удостоились даже те самые суровые меры безопасности, которые критиковали даже  российские СМИ, не говоря уже об иностранных.

«Российская полиция предельно сосредоточена, она контролируют каждый метр на пути от метро до входа на стадион. Установлены пункты для тщательного осмотра для максимального комфорта болельщиков. Некоторые из футбольных фанатов признались, что довольны тем, как осуществляются данные процедуры», – пишет ливанское издание.

«Русский поэт Тютчев как-то написал: "Умом Россию не понять… В Россию можно только верить". Эта цитата отражает сущность российского успеха при проведении Кубка конфедераций. Россия предоставила как любителям футбола, так и его ненавистникам возможность увидеть, каким должен быть идеальный футбольный турнир. Русские заставили весь мир с нетерпением ждать чемпионата мира в 2018 году», – подчеркнули ливанцы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
azul
3 июля 2017 г. 18:23
Интересно, а бесплатные автобусы и поезда между городами для болельщиков — это за чей счет банкет был?
Udel
3 июля 2017 г. 18:09
Без происшествий и хорошо? Правда из группы не вышел кое-кто...
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