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03.07.2017 17:35

В России появятся специальные учебники для особых детей

До конца 2017 года специалисты должны разработать примерные образовательные программы для особенных малышей и школьников, в частности, для детей с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями.

Во время тестирования нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) с 2014 года авторы учебников изучали возможность использования уже существующих книг для детей с нарушениями слуха, задержкой психического здоровья, нарушениями речи. Как выяснилось, уже утвержденные пособия не удовлетворяют потребностям некоторых категорий детей с особенностями возрастного развития (ОВЗ).

Новый стандарт влечет за собой кардинальную перестройку ценностных ориентиров общего образования детей с ОВЗ.

Как рассказала «Известиям» директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, этот стандарт предусматривает разработку методик и учебников для работы не только со слепыми и глухими детьми (для этих категорий уже есть специальные методические пособия), но и для учеников с расстройством аутистического спектра и ментальными нарушениями.

«Сейчас аутизм становится пандемией, с этим диагнозом намного больше людей, чем раньше. Аутизм – сложное заболевание и проявляется по-разному. На мой взгляд, необходимо больше внимания уделить квалификации педагогов и тьюторов, которые работают с такими детьми, привлекать к сотрудничеству профильные сообщества и объединения, ведь они гораздо лучше знают, что необходимо», – говорит Ирина Абанкина.

Раньше пособия для детей с аутистическими или множественными психологическими расстройствами отсутствовали. Сейчас же вопрос стоит очень остро.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала: каждый 160-й ребенок в мире имеет расстройство аутистического спектра. По информации Минздрава России, в 2016 году число россиян с аутизмом в возрасте до 18 лет существенно выросло по сравнению с 2015 годом. Два года назад этот диагноз был поставлен 17,7 тыс. детей, а в прошлом году – более 22 тысяч.

Источник: АСИ


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