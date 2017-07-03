Рогозин: Мы создали самолет, который летает

Новый российский самолет МС-21 – «явный прорыв, очевидный не только нам, но и нашим западным конкурентам». Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости 3 июля.

«Мы создали самолет, который летает, который совсем недавно уже совершил испытательный полет, в том числе с убранным шасси. И это говорит о том, что самолет идет по графику как летных испытаний, так и готовности промышленности к налаживанию серийного производства», – подчеркнул он.

По словам Рогозина, «МС-21, безусловно, будущее». Он рассказал, что сейчас проходят испытания версии лайнера МС-21–300, рассчитанной на 180–210 пассажиров. Ее серийное производство должно начаться в 2019 году.

Вице-премьер добавил, что видит «большие перспективы» для самолета, а также отметил, что для продвижения МС-21 на рынке потребуется поддержка правительства и президента России, «потому что вопрос купли-продажи это не вопрос правил открытого честного рынка».

Первый пробный полет МС-21 состоялся 28 мая. Спустя несколько дней жена Рогозина Татьяна рассказала, что сочинила песню «Летать», посвященную новому российскому лайнеру: «Последнее время в нашей семье витает атмосфера красивого оптимистичного полета, связанная с самолетами, ракетами, вертолетами. Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет. Для нашей страны это все так сейчас необходимо. Это повод для радости и оптимизма для всех нас, и меня в том числе – меня это окрыляет».

Созданием МС-21 корпорация «Иркут» занялась в начале 2000-х годов, церемония выкатки лайнера прошла 8 июня 2016 года. Предполагается, что самолет заменит в России Ту-204 и Ту-154Б/М, а также Boeing 737 и A-320. К середине июня портфель заказов на МС-21 достиг 285 самолетов, из них на 175 – твердые контракты. Крупнейший заказчик – «Аэрофлот», который планирует купить 50 лайнеров.