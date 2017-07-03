Пушкинских полицейских подозревают в платной помощи арестантам

Полицейские стали фигурантами уголовных дел о превышении должностных полномочий в Пушкинском районе Петербурга. Предполагается, что они помогали горожанам избежать тягот административного ареста.

Как сообщает Генеральная прокуратура 3 июля, сотрудники отдела министерства внутренних дел России по Пушкинскому району якобы освобождали осужденных по административным делам от наказания. Так, один петербуржец по решению мирового суда за вождение в нетрезвом виде без водительского удостоверения должен был провести в спецприемнике 15 суток. Но как только он вышел из здания суда, сотрудники дежурной части полиции за вознаграждение отпустили его восвояси.

Надзорное ведомство выявило шесть подобных эпизодов и возбудило уголовные дела.