Комитеты Смольного закончат переезд в «Невскую ратушу» в ноябре

Комитеты петербургского правительства переедут в комплекс «Невская ратуша» в ноябре. С насиженных мест снимают чиновников, которые работают в Смольном проезде и на Вознесенском проспекте.

Как рассказал «Фонтанке» 3 июля замглавы комитета имущественных отношений (КИО) Александр Герман, на прошлой неделе состоялось совещание по переезду, на нем был «практически утвержден» список ведомств, которые меняют адреса. Это КИО, комитет по инвестициям, комитет по развитию туризма, комитет по науке и высшей школе, комитет по промышленной политике и инновациям, комитет финансов, комитет по государственному заказу и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В данный момент администрация занимается проведением конкурсных процедур по закупке мебели и других необходимых товаров, заехать предполагается в ноябре.

Ранее стало известно, что Смольный и «ВТБ Девелопмент» подписали контракт по выкупу помещений в «Невской ратуше» — всего почти 100 тысяч квадратных метров. На эти цели предполагается направить в течение 10 лет более 14 млрд рублей, окупить затраты планируется за счёт продажи или сдачи в аренду освобождаемых зданий.

Проект по переезду городских чиновников насчитывает уже около 10 лет, его запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся.