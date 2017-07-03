ЮИТ получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Новоорловский»

Жилой комплекс комфорт-класса «Новоорловский» создает на севере города финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург».

Введенная в эксплуатацию вторая очередь ЖК включает два 7-этажных дома с пристроенной автостоянкой. Первый дом, состоящий из 6 секций, рассчитан на 283 квартиры. Второй, 11-секционный дом на 357 квартир, имеет замкнутый двор и включает также 7-этажную автостоянку закрытого типа на 252 машино-места.

Архитектурно-градостроительная концепция, проектная документация и проект ландшафтного дизайна территории комплекса «Новоорловский» разработаны бюро всемирно известного архитектора Рикардо Бофилла. Комплекс располагается в Приморском районе, в благоприятных экологических условиях – в окружении зеленых массивов Новоорловского лесопарка, недалеко от Суздальских озер.

«Новоорловский»

Проект предусматривает воплощение европейских подходов к формированию современной комфортной, гармоничной жилой среды на территории с детально продуманной инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Квартиры в домах второй очереди – от 1- до 4-комнатных (площадью от 20 до 105 кв. м.) – имеют разнообразные и удобные планировки. Ряд квартир имеют помещения для финских саун (площадью 3-4 кв. м, смежные с ванными комнатами). В коридорах выделены места для встроенных шкафов и гардеробных. Высота потолков в квартирах - 2,7 м. В подвальных этажах домов располагаются хозяйственные кладовые, в которых жители могут хранить, например, сезонный инвентарь.

Комфорт проживания обеспечивают и современные европейские инженерные решения, в частности, создающая оптимальный микроклимат в квартирах система принудительной механической вентиляции с естественным притоком воздуха.

«Новоорловский»

Комплекс «Новоорловский» имеет хорошее транспортное сообщение, которое стало еще более удобным после открытия в декабре 2015 года движения по Суздальскому шоссе и виадукам через Выборгское шоссе и железнодорожные пути. От ближайших станций метро «Озерки» и «Проспект Просвещения» можно за 10-15 минут добраться до новых кварталов комплекса.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

