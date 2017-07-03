Страховщики оценили ущерб от ливня в Москве в 29 миллионов

Предварительная сумма ущерба, нанесенного непогодой 30 июня в Москве составила 29 млн рублей, заявили 3 июля РБК во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

На текущий момент заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия), в основном обращения идут по автокаско, сообщают в пресс-службе ВСС. «Ущерб в 10 раз меньше, чем по предыдущему событию. Оцениваем убытки в сумму около 29 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее агентство RNS сообщало со ссылкой на ВСС, что предварительная сумма ущерба от ливня 30 июня составила 20 млн руб. Согласно данным агентства, большая часть заявлений поступила в связи с градом и падением деревьев на машины.

«Тропический ливень», как назвали его в прогнозах синоптики, обрушился на Москву 30 июня. От удара молнии погиб мужчина, а в самой столице пострадали 16 человек, 12 из которых были госпитализированы. Суммарно за сутки выпало свыше 90% от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 24 м/с. В аэропортах Москвы было задержано 450 рейсов. В нескольких районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии, на время было прекращено движение поездов по МЦК. По данным Гидрометцентра, всего за июнь выпало 180% от месячной нормы осадков.

Шторм в Москве 29 мая стал самым смертоносным за историю наблюдений: погибли 17 человек. Суммарный ущерб от непогоды был предварительно оценен в 200 млн рублей.