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03.07.2017 16:48

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
ГК «ЦДС»

3 июля 2017 года, Ленинградская область – Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован банком АКБ «Российский капитал». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 5% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,75% годовых.

С июля 2017 года приобрести квартиру во втором корпусе ЖК «Муринский Посад» можно с помощью ипотечного кредита от АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

Минимальный объем собственных средств, запрашиваемый банком, – 5% от стоимости объекта недвижимости. Ставка по кредиту начинается от 10,75% годовых. Минимальная сумма кредита – от 500 тыс. руб. Средства предоставляются на срок до 25 лет.

Второй корпус относится к третьей очереди строительства ЖК «Муринский Посад». В настоящее время на объекте ведутся работы нулевого цикла: завершена откопка котлована, ведется устройство свайного поля и временных дорог. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

Двухсекционный корпус переменной этажности (от 15 до 17 этажей) возводится по кирпично-монолитной технологии. В нем разместится 641 квартира. Квартирография включает студии площадью от 28 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 31 кв. м и двухкомнатные площадью от 54 кв. м. В настоящий момент стоимость предложения во втором корпусе начинается от 1,6 млн руб.

Приобрести квартиру можно при единовременной оплате, в рассрочку до момента ввода дома в эксплуатацию, а также при помощи ипотечного кредита от девяти банков. Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ.

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