Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе, требуя горячую воду

Возмущённые отсутствием горячей воды жители города Клин днём 3 июля перекрыли участок федеральной трассы М-10 Россия. Водителям некоторое время пришлось объезжать мечтающих о коммунальных благах протестующих.

Видео несанкционированной акции протеста на Ленинградском шоссе, которое является участком трассы М-10, опубликовано в аккаунте «Клинского телевидения» в Twitter. На нем видно ожидающих в пробке автомобилистов, сотрудников полиции и горожан, которые стоят посреди дороги. Однако, как передает портал «ДорИнфо», ответственные за управление трассой опровергли факт перекрытия. По их данным, затруднения движения есть только в районе светофоров. Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильный поток в центре города в районе пересечения с М-10 движется со скоростью 10 – 15 км/ч.

Как пишет подмосковное издание «Серп и Молот», горячая вода в поселке 31 Октября под Клином отсутствует с 13 июня из-за традиционных летних работ. 27 июня ее должны были включить, но собственник котельной накопил большой долг, из-за чего воду отключили на неопределенный срок.

Стоим:)) забастовка на федеральной трассе:))) Публикация от @lekarairsoft Июл 3 2017 в 2:33 PDT