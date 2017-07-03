Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».

Наибольшее число зарубежных гостей, которые подключались к сети оператора в дни турнира, приехали в Санкт-Петербург из Эстонии, США и Китая.

Самый большой объем интернет-трафика был скачан абонентами Tele2 во время просмотра футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург», на втором месте оказался московский стадион «Открытие Арена». С олимпийского стадиона «Фишт» абоненты Tele2 чаще всего звонили. Второе место по количеству сделанных на нем звонков занимает «Открытие Арена», а третье место досталось стадиону «Санкт-Петербург».

Чаще всего абоненты выходили в интернет на матче Россия – Португалия, который прошел 21 июня Москве. Второе место занял финальный матч турнира Чили – Германия, сыгранный 2 июля в Санкт-Петербурге. Последнее место в тройке принадлежит матчу между сборными Португалии и Мексики за третье место, который состоялся в этот же день в столице. Наибольшее число звонков абонентов Tele2 зафиксировала на финальном матче Чили − Германия.

Tele2 также проанализировала результаты гостевого роуминга. Оказалось, что в Санкт-Петербурге на первом месте по подключению к сети Tele2 оказались граждане Эстонии. Вторую строчку рейтинга заняли гости из США, а на третьей позиции оказался Китай. Наконец, 4-е и 5-е место в списке стран-лидеров принадлежит Италии и Великобритании.

Наивысшая активность по потреблению интернет-трафика зафиксирована у абонентов из США, голосовая активность − у туристов из Китая, а больше всего SMS отправляли гости из Белоруссии.

Примечательно, что на московском матче Португалия – Мексика количество абонентов из Мексики на 40% превышало число абонентов из Португалии. В дни Кубка конфедераций услугами оператора пользовались гости из экзотических стран − Омана, Гибралтара, Макао, Кот-д'Ивуара.