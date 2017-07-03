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03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».

Наибольшее число зарубежных гостей, которые подключались к сети оператора в дни турнира, приехали в Санкт-Петербург из Эстонии, США и Китая.

Самый большой объем интернет-трафика был скачан абонентами Tele2 во время просмотра футбольных матчей на стадионе «Санкт-Петербург», на втором месте оказался московский стадион «Открытие Арена». С олимпийского стадиона «Фишт» абоненты Tele2 чаще всего звонили. Второе место по количеству сделанных на нем звонков занимает «Открытие Арена», а третье место досталось стадиону «Санкт-Петербург».

Чаще всего абоненты выходили в интернет на матче Россия – Португалия, который прошел 21 июня Москве. Второе место занял финальный матч турнира Чили – Германия, сыгранный 2 июля в Санкт-Петербурге. Последнее место в тройке принадлежит матчу между сборными Португалии и Мексики за третье место, который состоялся в этот же день в столице. Наибольшее число звонков абонентов Tele2 зафиксировала на финальном матче Чили − Германия.

Tele2 также проанализировала результаты гостевого роуминга. Оказалось, что в Санкт-Петербурге на первом месте по подключению к сети Tele2 оказались граждане Эстонии. Вторую строчку рейтинга заняли гости из США, а на третьей позиции оказался Китай. Наконец, 4-е и 5-е место в списке стран-лидеров принадлежит Италии и Великобритании.

Наивысшая активность по потреблению интернет-трафика зафиксирована у абонентов из США, голосовая активность − у туристов из Китая, а больше всего SMS отправляли гости из Белоруссии.

Примечательно, что на московском матче Португалия – Мексика количество абонентов из Мексики на 40% превышало число абонентов из Португалии. В дни Кубка конфедераций услугами оператора пользовались гости из экзотических стран − Омана, Гибралтара, Макао, Кот-д'Ивуара.


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