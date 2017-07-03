Пулково расширяет линейку полетов в Иран

Новые авиарейсы в города Ирана открылись из аэропорта Пулково 30 июня, сообщает пресс-служба аэропорта: Mahan Air до 8 сентября будет выполнять из Петербурга еженедельные чартерные перевозки в иранский город Мешхед, а Zagros Airlines до 22 сентября раз в две недели будет летать в Исфахан. Это города, занимающие второе и третье места в Иране по численности населения. Оба являются новыми направлениям в маршрутной сети Пулково, а Zagros Airlines – новым перевозчиком для воздушной гавани города.

Пулково ожидает значительного увеличения объемов перевозок между Северной столицей и Ираном. Число авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы в Иран, в 2017 году увеличилось до семи. К Mahan Airlines, Meraj Air, Qeshm Air, Taban Air и Nordwind с июня 2017 года добавились Iran Aseman Airlines и Zagros Airlines. Планируется почти двукратное по сравнению с 2016 годом увеличение частоты полетов, ожидается, что количество вылетов превысит отметку в 150.

«Мы видим существенный рост туристического спроса со стороны Ирана, что связано с высокими потенциалом Санкт-Петербурга как культурного центра», ‒ подчеркнул Денис Павшинский, глава пресс-лужбы УК «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ранее Санкт-Петербург был связан прямым авиасообщение только со столицей Ирана Тегераном.