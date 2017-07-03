Президент Судана, обвиняемый в военных преступлениях, приедет в Москву

Обвиняемый в целом ряде преступлений президент Судана Оман Хассан аль-Башир планирует в августе посетить Москву по приглашению Владимира Путина, сообщает агентство Reuters 3 июля со ссылкой на МИД Судана. Указывается, что аль-Башир приедет в Россию в конце августа и обсудит вопросы двусторонних отношений.

О возможном летнем визите суданского президента в Москву еще в январе агентству РИА Новости говорил посол России в Хартуме Миргаяс Ширинский. Дипломат при этом отметил отсутствие разногласий между двумя странами.

В 2008 году аль-Башир был обвинен Международным уголовным судом (МУС) в многочисленных военных преступлениях в провинции Дарфур на юге страны. Заявление суда было отправлено в Судан, однако власти страны заявили, что не признают решения МУС.

С тех пор президент Судана редко ездит за рубеж. В 2015 году он посетил ЮАР и Индию и вернулся домой, поскольку обе страны отказались выполнять запрос Международного уголовного суда на выдачу аль-Башира.