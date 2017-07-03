Nota Bene: Как можно списать долги, отправляясь в полёт

03.07.2017 16:20

В эти дни 1803 года весь Петербург, от императорского двора до рынков шумно обсуждал небывалое зрелище — первый в России пилотируемый полет на воздушном шаре.

Слово «пилотируемый» здесь не случайно — еще в 1784 году в Москве демонстрировали подъем французского шара-монгольфьера, однако без людей на борту. А затем последовал запрет императрицы Екатерины II на этот вид деятельности, и аэронавтика в России таким образом не развивалась.

Ее внук, Александр I имел более широкие взгляды на технический прогресс. К тому же в дело вступала большая политика, и в 1803 году в Россию с шаром прибыл знаменитый французский воздухоплаватель Андре Жаком Гарнерен с женой Женевьевой — по рекомендации самого Талейрана, министра иностранных дел наполеоновской Франции. Это был своеобразный акт симпатии, и Александр счел важным с благодарностью принять рекомендованного гостя.

А вскоре нашелся смельчак, который взялся лететь вместе Гарнереном — это был герой битв за Измаил и Очаков, генерал Сергей Лаврентьевич Львов. Смелость генерала была соизмерима с его неумением вести счет деньгам, и острословы тут же предположили что Львов хочет подобраться поближе к небу, что бы попросить Бога списать его долги...