Станция метро «Приморская» закрыта на вход из-за сломавшегося поезда

Поезд сломался на станции метро «Приморская» в Петербурге. Сотрудники подземки днем 3 июля закрыли вестибюль на вход, чтобы спокойно отогнать состав в депо.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, состав не смог покинуть станцию в 15:50. Чтобы пассажиры не толпились на платформе, станцию пришлось временно закрыть на вход.

Движение от «Василеостровской» в сторону «Рыбацкого» не прекращалось, но очевидцы сообщают о затруднениях в работе зеленой ветки.