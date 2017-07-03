"А-Проект" достроит Комендантский проспект за 229 млн.

Смольный выбрал подрядчика, который завершит строительство Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до проезда К-1. Этим, как и расширением Богатырского проспекта, займется «А-Проект».

Результаты определения поставщика опубликованы на сайте госзакупок 3 июля. Стоимость контракта — 229 млн рублей, работы необходимо выполнить до 10 декабря 2018 года.

Предполагается, что продолжение Комендантского проспекта должно связать строящийся комплекс «Чистое небо» с Плесецкой улицей и проездом Королева. Ранее этот район оказался в перечне жилых кварталов, к которым КРТИ собирается строить подъездные дороги в первую очередь.

Ранее «А-Проект» уже получил контракт на завершение реконструкции Богатырского проспекта от Гаккелевской до Байконурской улицы за 387 млн рублей. Это увязанные друг с другом проекты, и «А-Проект» стал уже третьим с 2012 года подрядчиком после «Акроса» и «МК20-СХ». Названные выше компании сообща получили 1,17 млрд рублей (в основном «Акрос»), однако степень готовности проекта слегка превышает одну треть. Часть средств город возвращает через суды. В конце мая стало известно, что Смольный меняет документцию на Богатырский и Комендантский проспекты.