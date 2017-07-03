Гидрометцентр России обещает Москве теплое лето

Вторая половина июля и начало августа в Москве и области обещают быть теплыми, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 [градусов] и выше», — сказал Вильфанд.

По его словам, это не означает, что «весь период будет такой теплый», однако глава Гидрометцентра подчеркнул, что «по-настоящему летние теплые дни все же будут».

Вильфанд также рассказал, что самое дождливое лето за весь период наблюдений (то есть почти за 140 лет) было в 2016 году. «А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы», — сообщил глава Гидрометцентра. По его словам, сейчас температура ниже климатической нормы всего на 2,5 градуса.

Напомним, в воскресенье, 2 июля, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лета в центральной части России «уже не будет». По его словам, температура в этом регионе вряд ли поднимется даже до 25 градусов. Похожий прогноз сделал также руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Кокорин считает, что резкие перепады погоды в Центральной России связаны с усилением парникового эффекта. «Эти изменения сводятся к тому, что у нас больше аномальных явлений: низких температур, высоких температур, экстремального выпадения осадков и периодов, когда осадков нет», — сказал он.

Вслед за синоптиками глава МЧС Владимир Пучков во время селекторного совещания призвал сотрудников своего ведомства не надеяться на погоду и быть готовыми к природным катаклизмам на территории России в июле. «Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — цитирует Пучкова агентство «Интерфакс».