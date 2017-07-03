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03.07.2017 16:00

Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Новоорловский», который возводится финской компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» на севере Петербурга по проекту всемирно известного архитектора Рикардо Бофилла. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба компании.

Введенная в эксплуатацию вторая очередь состоит из 2-х 7-этажных домов по адресу: Суздальское шоссе, д. 24, корп. 3, строение 1; корп. 4, строение 1. В сданных домах 620 квартир общей площадью 29 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены сервисные и торговые помещения общей площадью 1, 9 тыс. кв. м.

Создающиеся кварталы образуют, преимущественно, 7-этажные дома, по периметру территории располагаются отдельные доминанты – 25-этажные здания. Центральной «осью» комплекса станет широкая пешеходная улица, на которой сконцентрируется торговая и коммерческая инфраструктура.

Напомним, что первую очередь комплекса «Новоорловский» ввели в эксплуатацию в декабре 2016 года. Она включала в себя два 25-этажных дома  на 444 квартиры. Сейчас ведется строительство третьей очереди (7-этажный дом на 343 квартиры), которая будет сдана в IV квартале 2018 года.


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