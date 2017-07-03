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03.07.2017 15:47

Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики

Согласно ежемесячному макроэкономическому опросу Reuters, в котором приняли участие 20 крупнейших российских и международных компаний и банков, прирост ВВП России за 2017 год составит 1,3%. Об этом 3 июля сообщает РБК.

Месяц назад экономисты говорили об 1,4%, тогда как Минэкономразвития и в базовом, и в целевом прогнозе рассчитывает на 2%. На 2018 год аналитики, опрошенные Reuters, ожидают расширения экономики на 1,7%. По их мнению, динамика восстановления в различных сегментах экономики остается слабой и неравномерной. С прогнозом в 1,3% ВВП по 2017 году ранее выступил и Всемирный банк.

Промышленное производство в России, по мнению участников опроса, вырастет в июне на 3,5% (к июню прошлого года) после 5,6% в мае (к маю прошлого года). По данным Минэкономразвития, майский рост, оказавшийся рекордным, был обусловлен рядом факторов, среди которых нетипичная холодная погода, из-за чего обеспечение электроэнергией, газом и теплом выросло на 4,7%.

Эксперты полагают, что рост реальных зарплат в России на конец этого года составит 2,9%. Рост зарплат, отмечают аналитики, будет способствовать увеличению потребительских расходов. За июнь участники опроса ждут роста продаж на 1,2%.

Хорошие новости, согласно результатам исследования, преподнесли в мае секторы строительства и розничной торговли: объем строительных работ увеличился на 3,8% в годовом выражении после снижения на 0,4% в предыдущем месяце, а розничный оборот прибавил 0,7% после едва заметного увеличения в апреле.

Источник: РБК


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