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03.07.2017 15:33

Шнуров сыграет в комедии «Я худею»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снимется в лирической комедии «Я худею», сообщает РИА Новости 3 июля со ссылкой на пресс-службу фильма.

Режиссер картины – Алексей Нужный. В комедии также сыграют Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын. «Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье — не в кубиках пресса», – рассказали в пресс-службе.

По сюжету, Шнуров сыграет отца главной героини (Бортич), который когда-то был лихим парнем, но стал серьезным предпринимателем.

По сюжету, у Ани две любви – еда и красавец-спортсмен Женя (Курцын). Бойфренд бросает героиню, поскольку она поправилась. Аня решает бороться за любовь и похудеть, и на помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля (Кулик).

Съемки планируется завершить к осени. Выход фильма в прокат намечен на 2018 год.

Источник: «Газета.Ru»


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